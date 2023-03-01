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Роскомнадзор запретил передавать данные через Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор против популярных мессенджеров

сегодня, 15:04
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Автор:

Константин Куликов

Роскомнадзор опубликовал список мессенджеров, по которым с первого марта гражданам России запрещено передавать персональную и финансовую информацию. Запрет касается должностных лиц, компании и организации с государственным участием и распространяется на мессенджеры, владельцами которых являются иностранные лица. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сайт российского госрегулятора.

Роскомнадзор запретил передавать данные через Telegram и WhatsApp

В Росії обмежують популярні месенджери

Под запрет попали следующие мессенджеры: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.


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"Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров", — заявил Роскомнадзор.

Президент РФ Путин 29 декабря 2022 г. подписал закон, запрещающий передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставление госуслуг или выполнении государственной задачи. С 1 марта в РФ вступает в действие часть закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Накануне стало известно, что в РФ оштрафовали Википедию, а в США обязали удалить Tik Tok за 30 дней со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются госчиновники. Государственные компьютеры и смартфоны не должны обмениваться трафиком с платформой. В американском меморандуме идет речь не только о TikTok, но и о "любых приложениях или сервисах следующих поколений, разработанных компанией ByteDance Limited или компанией, принадлежащей ByteDance Limited". То есть в будущем все программы китайского разработчика TikTok в американских госструктурах будут запрещены.

В течение 90 дней госструктурам предписывается отказаться от всех контрактов, выполнение которых требует использования китайского приложения, а в течение следующих 120 дней – ввести внутренние правила, чтобы подобные договоры в дальнейшем больше не заключались.



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