Рейтинг лучших городов для удаленной работы

Согласно данным IWG, лучшим городом для удаленной работы оказалась Барселона. Она обогнала другие 26 городов, которые сравнили с помощью разных критериев.

Рейтинг самых лучших городов для удаленной работы. Фото из открытых источников

Рейтинг IWG базируется на восьми категориях, которые, по словам регионального менеджера IWG Даррена Роджерса, создают оптимальные условия проживания для удаленной работы. Такие категории как климат, культура, транспорт, питание, показатель счастья, гибкое рабочее пространство, проживание и скорость интернета были оценены по шкале от 1 до 10.

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Таким образом, лучшим городом для удаленной работы оказалась Барселона. Испанский город получил особенно высокие баллы за скорость интернета, климат и стоимость жилья. На втором городе оказался канадский город Торонто. Исследование показывает, что Торонто получило высокие баллы за гибкое рабочее пространство, показатель счастья и природные условия. Кроме того, в Испании и Канаде были введены новые программы, которые могут привлечь людей из других стран для работы в этих странах. Тройку лидеров замыкает Пекин. IWG указывают на низкие транспортные расходы, дешевое жилье и культуру.

"Для все большего количества работников удаленная работа предлагает возможность работать там, где мы будем наиболее производительны", — считает основатель и генеральный директор IWG Марк Диксон.

10 лучших городов для удаленной работы согласно исследованиям IWG можно просмотреть ниже:

Барселона, Испания;

Торонто, Канада;

Пекин, Китай;

Милан, Италия;

Нью-Йорк, США;

Рио-де-Жанейро, Бразилия;

Амстердам, Нидерланды;

Париж Франция;

Джакарта, Индонезия;

Лиссабон, Португалия.

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