Коннор Кеннеди, сын возможного кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, воевал в Украине в составе Интернационального легиона пулеметчиком. Эту информацию с возмущением обсуждают в российских пабликах, передают "Комментарии".

Коннор Кеннеди

По словам отца Коннора, молодой человек участвовал в Харьковском контрнаступлении:

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"Я хочу сказать, что мы находимся в Украине по правильным причинам. Мой собственный сын Коннор, я очень горжусь им, вступил в Интернациональный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа", — цитируют американского политика рашисты.

"Эта война, как и все другие, ужасна. Люди, которых я встретил, были самыми храбрыми из всех, кого я когда-либо знал, — писал ранее молодой Кеннеди. — Мои товарищи-легионеры — выходцы из разных стран, происхождения, идеологии — настоящие борцы за свободу".

Это известие вызвало шквал ненависти в российских пабликах.

"Сын будущего президента США воевал на Украине? И точно внучатый племянник бывшего президента США воевал против России. Пулеметчиком, участвовал в наступлении ВСУ в Харьковской области. Убивал русских солдат, — негодует кремлевский политолог Марков. - Это Коннор Кеннеди, сын Роберта Кеннеди, племянника президента Джона Кеннеди. И сам претендует быть кандидатом в президенты США от Демократической партии".

Рашисты истолковали это как знак того, что "представители ведущих правящих кланов Америки" поддерживают в этой войне Украину. Причем, делают это "лично".

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