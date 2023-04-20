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Россияне стали чаще сдаваться в плен: в чем причина

Украинский проект "Хочу жить" призывает россиян сдаваться в плен

сегодня, 16:02
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Автор:

Константин Куликов

Российские военные в марте вдвое чаще обращались по вопросу сдачи в плен, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление сотрудника Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталия Матвиенко в эфире "Свобода Ранок".

Россияне стали чаще сдаваться в плен: в чем причина

"Хочу жить" - українська програма по здачі росіян в полон

По его словам, это связано с ожидаемым контрнаступлением ВСУ и значительными потерями российских сил на фронте.


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"Пик обращений состоялся в марте этого года. Зафиксировали более 3 тысяч обращений, и такая тенденция сохраняется и в апреле. Если сравнивать с декабрем, то в декабре 2022 года мы зафиксировали 1,5 тысячи обращений, в марте более 3 тысяч", – говорит Матвиенко.

По его словам, за 7 месяцев существования проекта "Хочу жить", куда российские военные могут обратиться для того, чтобы сдаться в плен, обратилось более 15 тысяч российских военнослужащих и их семей. В плену российские военнопленные получают питание, медицинское освидетельствование и возможность общения с родными.

Украина подчеркивает, что соблюдает законы и обычаи войны, а также Женевские конвенции, в частности регулирующие права военнопленных во время военных конфликтов. Согласно им, запрещено наказание пленных едой, пленным разрешается курение табака. Снабжение одеждой лежит на держащей военнопленных стороне, должна быть обеспечена ее починка. Для работ должны быть предусмотрены спецкомбинезоны. В лагерях военнопленных должны быть лавки по торговле продуктами и предметами обихода. Также статьи конвенции оговаривают свободу проведения религиозных обрядов, поощрения спортивных и других увлечений в лагере пленных, право на переводчиков или допросы на родном языке для военнопленного.

На Пасху Украина вернула из плена 130 своих пленных, в Чечню вернулись пять пленных кадыровцев. Но глава Чечни уверен, что они должны вновь оказаться на передовой, чтобы искупить позор плена.



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