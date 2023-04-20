СМИ узнали, какие страны согласились передали "группе Вагнера" оружие

В начале года Китай отказал "Группе Вагнера" в поставках оружия для войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такую информацию получила американская разведка, пишет "Financial Times".

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Среди утекших в Сеть секретных документов Пентагона была ссылка на разведывательный отчет. В нем сообщалось, что Евгений Пригожин запрашивал у Китая боеприпасы и технику "в начале 2023 года".

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Издание полагает, что прямой запрос "Группы Вагнера" к Китаю указывает на то, что у Пригожина была определенная уверенность в готовности Пекина помогать России оружием. Однако, согласно отчету, по состоянию на начало января Китай не передавал вагнеровцам никакого оружия и в целом не обсуждал с группировкой этот вопрос.

В том же отчете, на который ссылается "Financial Times", говорится о более успешных запросах оружия у Сирии и Беларуси. В частности утверждается, что к началу января Беларусь уже поставила половину от ранее обещанных объемов неуказанного оружия и даже предложила "Группе Вагнера" поставку еще 300 тысяч выстрелов к гранатомету ВОГ-17. По Сирии известные масштабы поставок крайне несущественные – шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат, которые были отправлены в неустановленное время.

Кроме того, документ утверждает, что структуры Пригожина пытались закупить оружие у Турции. В частности, их интересовали беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные системы и гаубичная артиллерия. Известно, что как минимум по гаубицам, контрбатарейным системам и средствам борьбы с дронами вагнеровцы получили отказ.

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