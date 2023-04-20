logo

BTC/USD

28771.79

ETH/USD

1972.55

LTC/USD

91.34

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали, какие страны согласились передали "группе Вагнера" оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, какие страны согласились передали "группе Вагнера" оружие

Пригожин пытается выпрашивать оружие у дружественных России стран

сегодня, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В начале года Китай отказал "Группе Вагнера" в поставках оружия для войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такую информацию получила американская разведка, пишет "Financial Times".

СМИ узнали, какие страны согласились передали "группе Вагнера" оружие

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Среди утекших в Сеть секретных документов Пентагона была ссылка на разведывательный отчет. В нем сообщалось, что Евгений Пригожин запрашивал у Китая боеприпасы и технику "в начале 2023 года".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Издание полагает, что прямой запрос "Группы Вагнера" к Китаю указывает на то, что у Пригожина была определенная уверенность в готовности Пекина помогать России оружием. Однако, согласно отчету, по состоянию на начало января Китай не передавал вагнеровцам никакого оружия и в целом не обсуждал с группировкой этот вопрос.

В том же отчете, на который ссылается "Financial Times", говорится о более успешных запросах оружия у Сирии и Беларуси. В частности утверждается, что к началу января Беларусь уже поставила половину от ранее обещанных объемов неуказанного оружия и даже предложила "Группе Вагнера" поставку еще 300 тысяч выстрелов к гранатомету ВОГ-17.  По Сирии известные масштабы поставок крайне несущественные – шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат, которые были отправлены в неустановленное время. 

Кроме того, документ утверждает, что структуры Пригожина пытались закупить оружие у Турции. В частности, их интересовали беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные системы и гаубичная артиллерия. Известно, что как минимум по гаубицам, контрбатарейным системам и средствам борьбы с дронами вагнеровцы получили отказ.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего боится Сеул – есть ли шансы, что южнокорейское оружие таки окажется в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/755b7302-6f69-4790-a143-d75dd2ad8aef
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!