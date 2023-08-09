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Профессии с высокими зарплатами в Украине в 2023 году: не из сферы IT

Наибольший ресурс поиска работы в Украине обнародовал направления с высокими зарплатами, исключив сферу IT.

сегодня, 17:45
Автор:
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Slava Kot
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Украинский сайт трудоустройства Work.ua опубликовал профессии, имеющие одни из самых высоких зарплат в Украине. Рейтинг не включал вакансии в сфере информационных технологий. Согласно показателям ресурса, за первые шесть месяцев 2023 года средняя зарплата в Украине выросла с 15 тыс. грн до 17 тыс. грн, а в процентном эквиваленте на 13%.

Профессии с высокими зарплатами в Украине в 2023 году: не из сферы IT

Work.ua опубликовал профессии с высокими зарплатами в Украине


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Самая большая зарплата не из сферы IT была у медиабайера – 55 тыс. грн. Медиабаер – это специалист, закупающий рекламу на информационных площадках, в частности в эфире радио, телевидении, интернете, рекламных щитах. Обычно работает в рекламных или PR-агентствах.

Вторая по рейтингу зарплата была у водителя-международника – 40 тыс. грн. На третьем месте разместились сразу несколько профессий, владельцы которых получают месячную зарплату 35 тыс. грн. Сюда входят руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами и узкоспециализированный стоматолог – эндодонтист.

В пределах 30-34 тыс. грн. получают зарплату такие специалисты: бизнес-аналитик, риелтор, 3D-визуализатор, технолог мебели, автомеханик, региональный менеджер.

Согласно показателям Work.ua наименьшие зарплаты в Украине платят за такие профессии: санитар, портье, уборщик, консьерж, посудомоечник. Зарплата варьируется в пределах 7-10 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как изменились цены в Украине на продукты, ЖКХ, медицину, транспорт и другие услуги в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, чем занимается бывший руководитель СБУ Иван Баканов. Напомним, что экс-руководитель СБУ является фигурантом уголовных производств ДБР, касающихся оккупации территорий Украины.



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Источник: https://www.work.ua/articles/analytics/3128/
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