Признаки того, что вы на грани выгорания: что с этим делать

Язык
Coinspot 25.12.2020
BTC/USD
23709.71
ETH/USD
613.56
LTC/USD
109.06
НБУ 25.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Поскольку работа и отдых теперь часто происходят на одном
диване в одно и то же время, многие работники застряли в бесконечной рутине. Несколько
стратегий для выявления и предотвращения выгорания описал Bloomberg.
Эмоциональное выгорание
Эмоциональное выгорание – множество показателей, которые
возникают на фоне хронического стресса и могут привести к снижению производительности,
а также могут лишить вас интереса к общественной жизни и встречам с друзьями. Симптомы
обычно появляются в таком порядке:
- Истощение, на фоне которого даже выполнение
повседневных задач требует от вас максимальной отдачи и концентрации;
— Отстраненность от работы и обесценивание ее важности;
— Неэффективность – потеря продуктивности и удовлетворенности.
Как правило, выгорание поражает людей, личность которых
тесно связана с их работой, которые любят все контролировать, а мотивацию они
получают в те моменты, когда достигают поставленных целей и видят результат
своей работы. Об этом говорит социолог из Немецкого университета RWTH Aachen Торстен
Войт.
Эмоциональное выгорание возникает в результате работы,
требующей больших усилий и недостаточного контроля. Особенно эти моменты
обострились в период пандемии коронавируса, когда многие перешли на удаленную
работу и теперь приходится самостоятельно распределять свое время и заставлять
себя работать. Исследования показывают, что отсутствие положительной обратной
связи также влияет на производительность. Например, повседневные похвалы друг
друга исчезли, так как теперь вы находитесь не в офисе и во время общения с
коллегами не придаете этим моментам значения.
Перебороть эмоциональное выгорание сложно, но возможно.
Постарайтесь составлять свой график так, чтобы работа не была смыслом вашей
жизни и не занимала все время. Необходимо обязательно оставлять хоть немного
времени для того, чтобы расслабиться, перестать все контролировать и просто
наслаждаться моментом.
Чтобы ваш мозг мог перезагрузиться, устраивайте себе
15-20-минутные перерывы, которые позволят побыть наедине с собой и не думать о
работе.
Перечислите стресс-факторы, над которыми у вас нет
власти, и отрегулируйте их или поговорите с теми, кто провоцирует такое
состояние. Например, если вы испытываете стресс из-за того, что ваши дети
прерывают встречи с вашим руководителем, попробуйте примириться с этой новой
нормой.
Также стоит понять, какая работа вам не просто не
приносит удовольствия, но и раздражает. Если сменить работу – не вариант,
попробуйте обсудить с коллегами эти моменты, возможно, кто из них страдает так
же, как и вы, но не хочет говорить об этом.
Ранее "Комментарии" писали, сколько
работодателей готовы повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости