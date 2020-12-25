Признаки того, что вы на грани выгорания: что с этим делать

Поскольку работа и отдых теперь часто происходят на одном диване в одно и то же время, многие работники застряли в бесконечной рутине. Несколько стратегий для выявления и предотвращения выгорания описал Bloomberg.



Эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание – множество показателей, которые возникают на фоне хронического стресса и могут привести к снижению производительности, а также могут лишить вас интереса к общественной жизни и встречам с друзьями. Симптомы обычно появляются в таком порядке:

- Истощение, на фоне которого даже выполнение повседневных задач требует от вас максимальной отдачи и концентрации;

— Отстраненность от работы и обесценивание ее важности;

— Неэффективность – потеря продуктивности и удовлетворенности.

Как правило, выгорание поражает людей, личность которых тесно связана с их работой, которые любят все контролировать, а мотивацию они получают в те моменты, когда достигают поставленных целей и видят результат своей работы. Об этом говорит социолог из Немецкого университета RWTH Aachen Торстен Войт.

Эмоциональное выгорание возникает в результате работы, требующей больших усилий и недостаточного контроля. Особенно эти моменты обострились в период пандемии коронавируса, когда многие перешли на удаленную работу и теперь приходится самостоятельно распределять свое время и заставлять себя работать. Исследования показывают, что отсутствие положительной обратной связи также влияет на производительность. Например, повседневные похвалы друг друга исчезли, так как теперь вы находитесь не в офисе и во время общения с коллегами не придаете этим моментам значения.

Перебороть эмоциональное выгорание сложно, но возможно. Постарайтесь составлять свой график так, чтобы работа не была смыслом вашей жизни и не занимала все время. Необходимо обязательно оставлять хоть немного времени для того, чтобы расслабиться, перестать все контролировать и просто наслаждаться моментом.

Чтобы ваш мозг мог перезагрузиться, устраивайте себе 15-20-минутные перерывы, которые позволят побыть наедине с собой и не думать о работе.

Перечислите стресс-факторы, над которыми у вас нет власти, и отрегулируйте их или поговорите с теми, кто провоцирует такое состояние. Например, если вы испытываете стресс из-за того, что ваши дети прерывают встречи с вашим руководителем, попробуйте примириться с этой новой нормой.

Также стоит понять, какая работа вам не просто не приносит удовольствия, но и раздражает. Если сменить работу – не вариант, попробуйте обсудить с коллегами эти моменты, возможно, кто из них страдает так же, как и вы, но не хочет говорить об этом.

Ранее "Комментарии" писали, сколько работодателей готовы повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!