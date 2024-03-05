Повышение минимальной зарплаты: что изменится с 1 апреля в Украине?

С 1 апреля 2024 г. украинцы получат долгожданное повышение минимальной заработной платы. Ожидается, что минимальная зарплата вырастет с 7100 до 8000 гривен.

В Украине с 1 апреля повысят минимальную зарплату

Эксперты подчеркивают, что повышение минимальной зарплаты не полностью компенсирует уровень инфляции. С начала 2022 инфляция в Украине составила 32,1%, что означает, что цены на товары и услуги выросли почти на треть. В то время как индексация зарплаты – положительный сигнал для рынка труда. Эксперты предостерегают, что в условиях рекордного дефицита бюджета и полномасштабной войны это не решит все проблемы. Об этом отметила заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько.

"И хотя 2023 показал небольшую инфляцию (5,1%. — Ред.), в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери — это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты — это положительный сигнал и для рынка труда. Сказать, что оно должно быть больше, можно. Конечно, должно. Но в сложившихся условиях, и это повышение уже является результатом", — говорит ученая.

Таким образом, хотя повышение минимальной зарплаты является шагом в направлении улучшения финансового состояния граждан, экономические трудности, с которыми сталкивается страна, требуют более комплексного подхода к решению проблемы инфляции и стабильности национальной валюты.

Ранее "Комментарии" писали, что Госстат опубликовал статистику зарплат по итогам 2023 года. По их данным, средняя заработная плата в Украине увеличилась на 17,3% и в 2023 году составила 17442 гривны. Кроме того, Госстат опубликовал статистику по секторам с самыми высокими и низкими зарплатами в Украине.