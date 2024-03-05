logo

BTC/USD

67216.84

ETH/USD

3797.63

LTC/USD

89.20

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Повышение минимальной зарплаты: что изменится с 1 апреля в Украине?
commentss НОВОСТИ Все новости

Повышение минимальной зарплаты: что изменится с 1 апреля в Украине?

Ожидается наибольшее повышение за период полномасштабной войны

сегодня, 16:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

С 1 апреля 2024 г. украинцы получат долгожданное повышение минимальной заработной платы. Ожидается, что минимальная зарплата вырастет с 7100 до 8000 гривен.

Повышение минимальной зарплаты: что изменится с 1 апреля в Украине?

В Украине с 1 апреля повысят минимальную зарплату

Эксперты подчеркивают, что повышение минимальной зарплаты не полностью компенсирует уровень инфляции. С начала 2022 инфляция в Украине составила 32,1%, что означает, что цены на товары и услуги выросли почти на треть. В то время как индексация зарплаты – положительный сигнал для рынка труда. Эксперты предостерегают, что в условиях рекордного дефицита бюджета и полномасштабной войны это не решит все проблемы. Об этом отметила заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько.

"И хотя 2023 показал небольшую инфляцию (5,1%. — Ред.), в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери — это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты — это положительный сигнал и для рынка труда. Сказать, что оно должно быть больше, можно. Конечно, должно. Но в сложившихся условиях, и это повышение уже является результатом", — говорит ученая.

Таким образом, хотя повышение минимальной зарплаты является шагом в направлении улучшения финансового состояния граждан, экономические трудности, с которыми сталкивается страна, требуют более комплексного подхода к решению проблемы инфляции и стабильности национальной валюты.

Ранее "Комментарии" писали, что Госстат опубликовал статистику зарплат по итогам 2023 года. По их данным, средняя заработная плата в Украине увеличилась на 17,3% и в 2023 году составила 17442 гривны. Кроме того, Госстат опубликовал статистику по секторам с самыми высокими и низкими зарплатами в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

ufo

сегодня, 16:45

В первую очередь это приведет к очередному повышению цен на все, по той причине, что налоги и сборы расчитываются исходя из минимальной зарплаты. А платит за все, как известно, конечный покупатель. Ну, и да, бюджетникам пару копеек добавят


Новости

Все новости