В Украине выросла средняя зарплата: 5 секторов с самыми высокими и низкими зарплатами

Госстат опубликовал статистику зарплат по итогам 2023 года. По их данным, средняя заработная плата в Украине увеличилась на 17,3% и в 2023 году составила 17 442 гривны. Кроме того, Госстат опубликовал статистику по секторам с самыми высокими и низкими зарплатами в Украине.



В Украине выросла средняя зарплата. Фото из открытых источников

По данным Госстата, в 2023 году зарплата в Украине росла каждый квартал. В первом квартале средняя зарплата была на уровне 15 436 гривен, а в четвертом составляла 19 231 гривну. Таким образом, средняя зарплата в прошлом году была 17 442 гривны.

Также в Госстате подсчитали средние зарплаты в разных секторах экономики. Самые большие зарплаты в секторе ИТ, финансовой и страховой деятельности. Самые маленькие средние зарплаты в Украине выплачиваются за функционирование музеев архивов и библиотек.

Пять направлений работы в Украине с самыми высокими зарплатами за четвертый квартал:

— Информация и телекоммуникации – 41 326 гривен

— Финансовая и страховая деятельность 37 477

— Авиационный транспорт — 36 290

— Государственное управление и оборона – 28 516

— Профессиональная, научная и техническая деятельность — 25 860

Пять направлений работы в Украине с низкими зарплатами в четвертом квартале:

— Функционирование библиотек и других учреждений культуры — 12 204 гривен

— Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 12 627

— Почтовая и курьерская деятельность — 13 402

— Образование — 13 500

— Временное размещение и организация питания – 13 539

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