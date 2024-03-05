В Украине выросла средняя зарплата: 5 секторов с самыми высокими и низкими зарплатами

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Slava Kot
Госстат опубликовал статистику зарплат по итогам 2023 года. По их данным, средняя заработная плата в Украине увеличилась на 17,3% и в 2023 году составила 17 442 гривны. Кроме того, Госстат опубликовал статистику по секторам с самыми высокими и низкими зарплатами в Украине.
В Украине выросла средняя зарплата. Фото из открытых источников
По данным Госстата, в 2023 году зарплата в Украине росла каждый квартал. В первом квартале средняя зарплата была на уровне 15 436 гривен, а в четвертом составляла 19 231 гривну. Таким образом, средняя зарплата в прошлом году была 17 442 гривны.
Также в Госстате подсчитали средние зарплаты в разных секторах экономики. Самые большие зарплаты в секторе ИТ, финансовой и страховой деятельности. Самые маленькие средние зарплаты в Украине выплачиваются за функционирование музеев архивов и библиотек.
Пять направлений работы в Украине с самыми высокими зарплатами за четвертый квартал:
Пять направлений работы в Украине с низкими зарплатами в четвертом квартале:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие зарплаты получают те, кто борется с коррупцией в Украине.
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