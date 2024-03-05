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В Украине выросла средняя зарплата: 5 секторов с самыми высокими и низкими зарплатами

Несмотря на войну, в Украине продолжают расти зарплаты. Государственная служба статистики обнародовала сферы работы, где украинцы получают самые высокие зарплаты и направления с самыми низкими выплатами.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Госстат опубликовал статистику зарплат по итогам 2023 года. По их данным, средняя заработная плата в Украине увеличилась на 17,3% и в 2023 году составила 17 442 гривны. Кроме того, Госстат опубликовал статистику по секторам с самыми высокими и низкими зарплатами в Украине.

В Украине выросла средняя зарплата: 5 секторов с самыми высокими и низкими зарплатами

В Украине выросла средняя зарплата. Фото из открытых источников

По данным Госстата, в 2023 году зарплата в Украине росла каждый квартал. В первом квартале средняя зарплата была на уровне 15 436 гривен, а в четвертом составляла 19 231 гривну. Таким образом, средняя зарплата в прошлом году была 17 442 гривны.

Также в Госстате подсчитали средние зарплаты в разных секторах экономики. Самые большие зарплаты в секторе ИТ, финансовой и страховой деятельности. Самые маленькие средние зарплаты в Украине выплачиваются за функционирование музеев архивов и библиотек.

Пять направлений работы в Украине с самыми высокими зарплатами за четвертый квартал:

  • — Информация и телекоммуникации – 41 326 гривен
  • — Финансовая и страховая деятельность 37 477
  • — Авиационный транспорт — 36 290
  • — Государственное управление и оборона – 28 516
  • — Профессиональная, научная и техническая деятельность — 25 860

Пять направлений работы в Украине с низкими зарплатами в четвертом квартале:

  • — Функционирование библиотек и других учреждений культуры — 12 204 гривен
  • — Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 12 627
  • — Почтовая и курьерская деятельность — 13 402
  • — Образование — 13 500
  • — Временное размещение и организация питания – 13 539

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие зарплаты получают те, кто борется с коррупцией в Украине.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, какую зарплату может получить работник McDonald's в зависимости от города и график работы в Украине.



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Источник: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zp.htm
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