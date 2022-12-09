Потребительская инфляция по итогам 2022 года не превысит 30%

С начала этого года потребительские цены выросли на 25,7%. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, согласно отчету Госстата. Как объясняют в Минэкономики, главным шоковым вызовом для экономики в октябре-ноябре было разрушение энергетической инфраструктуры, приведшее к сокращению продолжительности рабочего времени, усложнению хранения товаров и других негативных экономических факторов, пишут "Комментарии".

Инфляция в 2022 году

"Усложнение хранения пищевых продуктов и разрушение объектов агропромышленного комплекса (АПК) в сфере животноводства существенно отразились на ускоренном росте цен по группе пищевых продуктов, которые подорожали на 4,2% в октябре и на 0,5% в ноябре. Сейчас ситуация с ценами на пищевые продукты понемногу стабилизируется", — информирует Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В ноябре продолжили дорожать лишь некоторые позиции, включая яйца (на 10,6%), молоко и молочные продукты (на 2,9–2,4%), рыбу и продукты из рыбы (на 2%). В то же время, на 6,9–1,1% подешевели фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

Весомым фактором сдерживания инфляции стали фиксация курса гривны и внешние факторы: относительная стабильность цен на продовольствие на мировых рынках, умеренное давление со стороны цен на рынке топлива. В Минэкономики отмечают, что такой показатель инфляции стал неожиданно низким, учитывая предыдущие прогнозы и разрушительное действие войны, значительно усилившиеся в ноябре. Последствия повреждений энергетических объектов с точки зрения ценовой динамики увеличивают стоимость затрат на производство товаров и услуг из-за оперативной замены централизованных источников поставки энергии на локальные (преимущественно генераторы). К тому же усложняется логистика и способ хранения скоропортящихся товаров.

По словам министерши, устойчивость людей и бизнеса на микроуровне и быстрая реакция Правительства в решении проблем вызванных войной создают основания надеяться, что фактор изменения вектора агрессии России в сторону энергетической инфраструктуры не будет оказывать определяющего влияния на динамику цен, а сложившаяся шоковая дельта затрат, будет не столь продолжительной и не столь угрожающей для дальнейших инфляционных процессов и экономического развития.

"Благодаря антикризисным действиям правительства произошел резкий рост импорта энергогенерирующих приборов. Следовательно, учитывая текущие тенденции и способность экономики Украины быстро адаптироваться к новым условиям, мы считаем, что по итогам года потребительская инфляция, как мы и прогнозировали, не превысит 30%", — заключает Юлия Свириденко.





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