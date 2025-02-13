Под Москвой внезапно взорвалась новейшая техника оккупантов: что говорят бойцы Буданова (ВИДЕО)

Два российских радиолокационных комплекса "Валдай" в феврале были уничтожены в городе Долгопрудный в Подмосковье. Об этом сообщает 13 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. ГУР сообщает, что российская техника была взорвана, но прямо не берет на себя ответственность за диверсию.

Две РЛС "Валдай" вышли из строя под Москвой. Фото: росСМИ

"В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв. Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА", — говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что "Валдай" — это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса, первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии РФ. Также указано, что воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull.

Кроме того, в начале февраля Силы беспилотных систем ВСУ поразили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов. Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Беспилотники оказались сильнее "антидронового" средства ПВО россиян.