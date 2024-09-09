Почему не хватает средств на зарплаты военным и на оружие: нардеп Крулько назвал настоящую причину

В государственном бюджете не хватает средств на выплату боевых для военных и на закупку оружия. Народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала "Киев24" рассказал о настоящей причине нехватки средств, сообщает портал "Комментарии".



По его словам, в Верховной Раде Украины надеялись на деэскалацию и просто не заложили такие расходы в бюджет.

"Настоящая причина заключается в том, что на бюджет 2024 года средства с сентября месяца на выплату военным их заработных плат, а также на выплату боевых просто не были заложены. Причина, которая называется более вероятной, это то, что были ожидания, что до сентября будет деэскалация", — рассказал народный депутат.

По его словам, народные депутаты ожидали уменьшения расходов на нужды ВСУ, надеялись, что украинская армия не будет нуждаться в расходах такого уровня, и заложили средства только до сентября 2024 года.

Сейчас на финансирование ВСУ не хватает 500 миллиардов гривен. "В основном эти средства нужны для того, чтобы покрыть расходы для Вооруженных сил, на их заработные платы и боевые, а также часть средств пойдет на закупку оружия по контрактам, которые уже сейчас подписаны", — пояснил Иван Крулько.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина планирует организовать производство собственного оружия – мощности планируют разместить под землей. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии 7 сентября. Подробнее о планах Украины по производству собственного оружия читайте по ссылке.

