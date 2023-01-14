По статистике, средняя пенсия в Украине выросла, а вот в реальном измерении – нет

На начало 2023 года в Украине насчитывалось 10,687 млн пенсионеров. В среднем они получают по 4622,6 грн в месяц. Такие данные обнародовала народная депутат, председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, пишут "Комментарии".



В прошлом году средняя пенсия украинцев выросла почти на 16%

По сравнению с началом в прошлом году средняя выплата выросла на 15,8%. В реальном же измерении с учетом инфляции средняя пенсия сократилась на 8,5%, в долларовом эквиваленте на 13,6%.

"Было бы странно ожидать роста реальных доходов граждан во время войны, но власти сделали все возможное, чтобы бремя роста стоимости жизни во время войны и всплеска инфляции для наиболее незащищенных слоев населения, в частности для пенсионеров, было смягчено", — говорит Третьякова.

По словам нардепки, это стало возможным благодаря индексации пенсий на 14%, проведенной в марте 2022 года, увеличению минимальной пенсии по возрасту, проведению перерасчетов для отдельных категорий пенсионеров — льготников, компенсационным доплатам пенсионерам пожилого возраста (старше 70 лет).

Несмотря на полномасштабное вторжение, Финансовое состояние Пенсионного осталось стабильным: план собственных доходов от ЕСВ был перевыполнен на 5,6% или почти на 20 млрд грн. Определенную часть финансирования пенсий – через трансферт из государственного бюджета ПФУ – удалось закрыть пользуясь с помощью партнеров.

" В текущем году, вопреки войне и ограниченным ресурсам, индексация пенсий также запланирована, что позволит частично компенсировать потери от инфляции, – обещает нардепка. — Средства на это зарезервированы в бюджете. Такой перерасчет ожидается в марте. Состоятся также все плановые индивидуальные перерасчеты и доплаты к пенсиям в соответствии с законодательством. Где есть физическая и безопасность, пенсии будут выплачиваться полностью и вовремя".

Как писали ранее, в соответствии с действующим законодательством, в Украине могут урезать часть пенсии, а средства направить на погашение задолженности или выполнение обязательств. Забрать могут до 50% выплаты. В бюджете на 2023 год Кабмин зарубил всю социалку: в условиях дефицита средств отказались и от индексации пенсий и повышения минималки. Единственное повышение пенсий – ежегодное осовременивание.

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