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Остаются считанные дни: Украина в шаге от того, чтобы потерять два крупных города на Донбассе

У Мирнограда остаются считанные дни, у Покровска - недели

сегодня, 08:50
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Кравцев Сергей

Жителей города Мирноград, что в Донецкой области, призывают как можно скорее эвакуироваться. Местные власти уже приняли решение о закрытии магазинов, рынков, а также эвакуации учреждений и предприятий. Исполняющий обязанности председателя Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк говорит, что ситуация остается очень напряженной. Украинские военные сдерживают натиск врага, но россияне с каждым днем все ближе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Остаются считанные дни: Украина в шаге от того, чтобы потерять два крупных города на Донбассе

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Тенденция идет к ухудшению... Если у Покровска еще есть две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже чувствуем третий день даже артиллерийские обстрелы", — рассказал Юрий Третьяк. 

В Мирнограде закрываются магазины и аптеки, город подвергается обстрелам и днем, когда на улицах находятся люди. 

"Я призываю всех жителей, прилегающих к линии фронта территорий, а особенно семьи с детьми и маломобильными родственниками, не медлить с эвакуацией и в ближайшее время выехать в более безопасные регионы Украины. Потому что эти рассуждения "стоит — не стоит" только приводит к увеличению [количества] жертв", — подчеркнул Третьяк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Донецкой области ситуация для Сил обороны катастрофическая, об этом утверждает аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

В частности, издание напомнило, что еще в воскресенье Донецкая областная военная администрация объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска. При этом, как подчеркивает Bild, ранее в городе проживало 80 тысяч человек. В Покровском районе остается 53 тысячи жителей, среди которых почти 4000 детей.

При этом издание утверждает, что российские захватчики подошли к Покровску на 7-8 километров. В начале года это было 38 км.




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