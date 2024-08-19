В Донецкой области ситуация для Сил обороны катастрофическая, об этом утверждает аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Покровск

В частности, издание напомнило, что еще в воскресенье Донецкая областная военная администрация объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска. При этом, как подчеркивает Bild , ранее в городе проживало 80 тысяч человек. В Покровском районе остается 53 тысячи жителей, среди которых почти 4000 детей.

При этом издание утверждает, что российские захватчики подошли к Покровску на 7-8 километров. В начале года это было 38 км.

"Власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск из 65 000 жителей в течение двух недель. Из Торецка, что в 50 км к северо-востоку, сбежали 29 000 из 32 000 бывших жителей. Пусть я снова делаю себя непопулярным — ситуация в Донбассе катастрофическая. я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там", — заметил Рёпке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде призвали украинцев срочно выезжать из Покровска, Мирнограда, Селидового, Новоэкономического, Новогродовки и всего, что рядом, как можно скорее.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что в Донецкой области сложилась критическая ситуация. Оккупационные войска получили указание выйти на админграницы области и для этого не жалеют ни сил, ни средств. В частности, известно, что захватчики близятся к Мирнограду. По информации нардепов, по состоянию на конец прошлой недели враг находился в 5 км от города. Именно поэтому население призвали срочно уехать из этого населенного пункта, пока еще есть такая возможность. Также тяжелая ситуация сложилась и в Покровске, к которому враг тоже близится. Именно поэтому в ВР призывают местное население также срочно уехать. При этом военные эксперты считают, что в течение нескольких следующих недель будет решаться судьба как Мирнограда, так и Покровска.



