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10 ошибок руководителей в работе с командой

Способы, которыми руководители случайно могут разрушить моральный дух команды.

27 марта 2025, 17:25
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Автор:
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Slava Kot

Быть руководителем – это не только о постановке целей и контроле за выполнением задач. Это еще и искусство поддержки мотивации, доверия и сплоченности команды. Однако даже опытные лидеры могут безотчетно разрушать моральный дух коллектива. Портал "Комментарии" собрал 10 распространенных ошибок, которые следует избегать.

10 ошибок руководителей в работе с командой

10 ошибок управляющих. Фото из открытых источников

1. Микроменеджмент

Чрезмерный контроль демотивирует сотрудников, создавая чувство недоверия к их компетентности. Исследования показывают, что микроменеджмент снижает удовлетворенность работников на 20% и замедляет выполнение проектов. Лучше давать автономию, устанавливать четкие цели и периодически оценивать прогресс.

2. Замалчивание проблем

Когда руководители игнорируют трудности, создавая иллюзию, что "все хорошо", работники теряют доверие. Открытый диалог и совместный поиск решений способствуют привлечению команды.

3. Подход "все срочно"

Если каждая задача обозначена как "критически важная", команда быстро выгорает. Перед тем, как давать поручение, стоит спросить себя: "Действительно ли это срочно?" и нельзя ли сгруппировать запросы, чтобы минимизировать хаотичность работы.

4. Отсутствие признания заслуг

Менеджеры, сосредоточенные только на результатах, могут забывать о признании вклада отдельных сотрудников. Простая благодарность или упоминание на совещаниях повышает мотивацию и чувство значимости работы.

5. Размытые ожидания

Если работники не знают, что от них ждут, это вызывает стресс и неуверенность. Четко сформулированные задачи и регулярное отслеживание прогресса помогают избежать путаницы.

6. Нечеткая обратная связь

Критика без конкретики демотивирует так же, как и отсутствие конструктивного фидбека. Обратная связь должна быть привязана к компетенциям работника и содержать конкретные рекомендации по развитию.

7. Непоследовательные решения

Когда руководители сменяют правила "на лету", это подрывает доверие. Последовательность принятия решений и прозрачность критериев создают стабильность в команде.

8. Игнорирование мнения работников

Сотрудники, чьи идеи не принимают во внимание, теряют мотивацию. Активное слушание и использование полезных предложений улучшают вовлеченность и доверие.

9. Постоянное изменение приоритетов

Если руководство постоянно меняет направление работы, сотрудники испытывают тщетность своих усилий. Важно иметь четкую стратегию и объяснять изменения, если они необходимы.

10. Отсутствие поддержки в развитии

Работники стремятся к росту. Если компания не дает возможности для обучения и карьерного развития, она рискует потерять лучшие кадры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 бизнес-подходах, которые изменят вашу личную жизнь.

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Источник: https://www.fastcompany.com/91272588/10-ways-managers-accidentally-destroy-team-morale
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