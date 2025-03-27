10 ошибок руководителей в работе с командой

Быть руководителем – это не только о постановке целей и контроле за выполнением задач. Это еще и искусство поддержки мотивации, доверия и сплоченности команды. Однако даже опытные лидеры могут безотчетно разрушать моральный дух коллектива. Портал "Комментарии" собрал 10 распространенных ошибок, которые следует избегать.

10 ошибок управляющих. Фото из открытых источников

1. Микроменеджмент

Чрезмерный контроль демотивирует сотрудников, создавая чувство недоверия к их компетентности. Исследования показывают, что микроменеджмент снижает удовлетворенность работников на 20% и замедляет выполнение проектов. Лучше давать автономию, устанавливать четкие цели и периодически оценивать прогресс.

2. Замалчивание проблем

Когда руководители игнорируют трудности, создавая иллюзию, что "все хорошо", работники теряют доверие. Открытый диалог и совместный поиск решений способствуют привлечению команды.

3. Подход "все срочно"

Если каждая задача обозначена как "критически важная", команда быстро выгорает. Перед тем, как давать поручение, стоит спросить себя: "Действительно ли это срочно?" и нельзя ли сгруппировать запросы, чтобы минимизировать хаотичность работы.

4. Отсутствие признания заслуг

Менеджеры, сосредоточенные только на результатах, могут забывать о признании вклада отдельных сотрудников. Простая благодарность или упоминание на совещаниях повышает мотивацию и чувство значимости работы.

5. Размытые ожидания

Если работники не знают, что от них ждут, это вызывает стресс и неуверенность. Четко сформулированные задачи и регулярное отслеживание прогресса помогают избежать путаницы.

6. Нечеткая обратная связь

Критика без конкретики демотивирует так же, как и отсутствие конструктивного фидбека. Обратная связь должна быть привязана к компетенциям работника и содержать конкретные рекомендации по развитию.

7. Непоследовательные решения

Когда руководители сменяют правила "на лету", это подрывает доверие. Последовательность принятия решений и прозрачность критериев создают стабильность в команде.

8. Игнорирование мнения работников

Сотрудники, чьи идеи не принимают во внимание, теряют мотивацию. Активное слушание и использование полезных предложений улучшают вовлеченность и доверие.

9. Постоянное изменение приоритетов

Если руководство постоянно меняет направление работы, сотрудники испытывают тщетность своих усилий. Важно иметь четкую стратегию и объяснять изменения, если они необходимы.

10. Отсутствие поддержки в развитии

Работники стремятся к росту. Если компания не дает возможности для обучения и карьерного развития, она рискует потерять лучшие кадры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 бизнес-подходах, которые изменят вашу личную жизнь.

Также "Комментарии" писали о том, какую ошибку нельзя допускать на работе.