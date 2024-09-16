7 роковых ошибок на собеседовании, которые могут стоить вам работы

Процесс собеседования – это критический этап для каждого кандидата, стремящегося получить работу. Правильная подготовка и внимание к деталям могут значительно повысить шансы успеха, но даже незначительные ошибки способны испортить впечатление о вас. Эксперты в области карьеры поделились ценными советами, которые помогут вам оставить положительное впечатление и избежать распространенных ошибок на собеседовании.



Как избежать ошибок на собеседовании. Фото из открытых источников

Главная советница по вопросам карьеры ResumeBuilder.com Стейси Халлер указала на проблемы, которые выходят за рамки того, как интервьюер действительно отвечает на вопросы. Эксперт рекомендует помнить, что потенциальный работодатель заинтересован в том, как вы можете ему помочь, поэтому следует демонстрировать это на протяжении всего процесса собеседования.

1. Нехватка внимания к собеседнику

Одной из главных ошибок, отмечаемой экспертами, является неумение кандидата сосредоточиться на разговоре. Во время собеседования нельзя отвлекаться на телефон, проверять сообщения или звонки. Это производит впечатление, что вы не уделяете должного внимания процессу и вашему собеседнику. Стейси Халлер отмечает, что во время виртуальных интервью кандидаты должны практиковать зрительный контакт, даже если это не привычный для них способ общения. Если вы не поддерживаете зрительный контакт или отводите взгляд, это может быть расценено как признак неуверенности или неискренности.

2. Слишком раннее появление на собеседовании

Опоздание на собеседование – это очевидная ошибка, однако появиться слишком рано – тоже не лучший вариант. Халлер рекомендует прибыть на место за 5-10 минут до начала, чтобы иметь время на подготовку, но не производить впечатление, что у вас нет ощущения времени. Особенно важно это во время виртуальных интервью, где заранее подключение может спасти от технических проблем.

3. Отсутствие вежливости к персоналу

Не следует забывать, что каждое взаимодействие с работниками компании может стать частью оценки вашего поведения. Работодатели нередко обращаются к секретарям или другим сотрудникам за отзывами о кандидатах. Если вы были невежливы или безразличны к ним, это может повлиять на решение о вашем трудоустройстве.

4. Стандартные ответы на вопросы

Один из самых банальных вопросов, который могут вам задать на собеседовании, – это "Какие ваши слабые стороны?". По словам Халлер, работодателей на самом деле не интересуют ваши слабости, а им важно понять, осознаете ли вы их и готовы ли над ними работать.

5. Неподготовленность к вопросам о навыках

Многие компании ориентируются на навыки, поэтому при собеседовании важно демонстрировать свои ключевые преимущества. Даже если вас не спрашивают напрямую об умении работать в команде или лидерских качествах, вы можете сами подать эту информацию, включив примеры своих достижений в рассказе об опыте. Карьерный консультант Джейми Бирт советует избегать лжи и преувеличений, ведь это может испортить вашу репутацию.

6. Нехватка профессионализма

Во время виртуальных собеседований важно создать профессиональный фон и подобрать подходящий дресс-код. Не застеленная кровать или неупорядоченное рабочее место на заднем фоне произведут у рекрутера негативное впечатление. Следует заранее изучить дресс-код компании и придерживаться его даже во время видеособеседования.

7. Отсутствие вопросов к интервьюеру

В завершение собеседования рекрутеры обычно спрашивают, есть ли у вас вопросы. Этот момент – отличная возможность показать свою заинтересованность и готовность работать в компании. Вместо того чтобы прощаться, используйте это время для разумных вопросов типа: "Чем я могу еще поделиться, чтобы вы убедились в моей компетентности?" или "Как будет оцениваться моя работа в этой должности?". Это не только продемонстрирует вашу уверенность, но поможет выяснить, соответствует ли вам эта вакансия.

Успешное собеседование — это не только ответ на вопросы, но и внимательное отношение к деталям, таким как зрительный контакт, подготовленность к вопросам, а также вежливость в общении. Избегайте этих ошибок, и это поможет вам выделиться среди других кандидатов и произвести положительное впечатление на работодателей.

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