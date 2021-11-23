Кто первый присоединился к созданию Президентского университета – Минобразования



















Министерство образования и науки Украины начало серию круглых столов, на которых участники будут обсуждать инициативу Президента по созданию нового университета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

3D-проект Президентского университета - кадр видео Youtube Минобразования

Первые два круглых стола состоялись дистанционно: на одном Минобразования контактировало с участниками, собранными во "Львовской политехнике", на втором — в Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы министерства, во Львове к разговору присоединились два учебных заведения: Национальный университет "Львовская политехника" и Львовский национальный медицинский университет (ЛНМУ) им. Д. Галицкого. В Одессе – три заведения: Одесский государственный экологический университет, КЗ "Одесская академия непрерывного образования Одесского областного совета", ГУ "Одесская политехника". Кроме преподавателей, управленцев и Минобразования, к разговору присоединились работники Львовской и Одесской областных государственных администраций.

Сергей Шкарлет, министр образования, выразил надежду, что педагоги будут активно приобщаться к созданию Президентского университета. Ожидается, что они будут вносить полезные предложения, которые затем будут воплощаться в жизнь.

В ходе круглых столов озвучили несколько идей:

— разработать новые учебные программы и методики, создать новые специальности, ввести новые принципы сотрудничества между преподавателями и студентами – предложение Юрия Бобала, ректора "Львовской политехники";

— проводить конкурс научных проектов. Проекты будут реализовываться, а вырученные средства будут идти на развитие университета – идея Романа Лесика, заведующего кафедрой ЛНМУ им. Д. Галицкого;

— приглашать зарубежных преподавателей для учебного процесса. Иностранные специалисты получат полный доступ к лабораториям и свободу преподавания – проект Андрея Лужецкого, заведующего кафедрой фармацевтической биотехнологии ЛНМУ;

– предусмотреть возможность академической мобильности. То есть, преподаватели и студенты других учебных заведений могли бы стажироваться в Президентском университете – предложение Сергей Степаненко, ректор ОДЭУ.

Издание "Комментарии" напоминает, что Президентский университет – идея Владимира Зеленского, Президента Украины. Планируется, что в октябре 2023 г. он начнет обучать первых 120 студентов по шести направлениям. Площадь нового университета – 16 га, количество корпусов разного назначения – 14. Видео-презентацию Президентского университета можно увидеть по ссылке.

О прогнозируемом размере зарплаты преподавателей в Президентском университете издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.

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