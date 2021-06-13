Зарплата педагогов Президентского университета: Зеленский предложил 4 тысячи долларов – Шкарлет

Глава государства Владимир Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели Президентского университета будущего получали зарплату в размере от 4 тысяч "или евро, или долларов". Об этом рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода", пишет "Украинская правда".

Сергей Шкарлет. Фото: Министерство образования Украины

Министр считает, что до того, как точно озвучивать сумму заработной платы педагогов в новом вузе, нужно разобраться с концепцией работы учебного заведения.

Шкарлет отметил, что во время беседы президент страны называл сумму в 4 тысячи, которые нужны для того, чтобы обеспечить хотя бы передовых специалистов университета.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны ... 4 тысячи или долларов, или евро. По крайней мере, такие разговоры были", — сказал Сергей Шкарлет.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал указ о создании Президентского университета. По его словам, этот вуз будет готовить "людей будущего".

Эксперты для издания "Комментарии" оценили это решение, а также рассказали, будет ли от него прок. По мнению специалиста Украинского института политики Даниила Богатырева, однозначно оценивать эту идею президента пока рано, поскольку непонятно, как она будет воплощена в жизнь.

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен: если хоть один глава государства решил повернуться лицом к проблеме образования в стране — это можно только приветствовать. Подробности узнавайте в нашем материале.





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