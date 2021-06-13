Зарплата педагогов Президентского университета: Зеленский предложил 4 тысячи долларов – Шкарлет

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Елизавета Черных
Глава государства Владимир Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели Президентского университета будущего получали зарплату в размере от 4 тысяч "или евро, или долларов". Об этом рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода", пишет "Украинская правда".
Сергей Шкарлет. Фото: Министерство образования Украины
Министр считает, что до того, как точно озвучивать сумму заработной платы педагогов в новом вузе, нужно разобраться с концепцией работы учебного заведения.
Шкарлет отметил, что во время беседы президент страны называл сумму в 4 тысячи, которые нужны для того, чтобы обеспечить хотя бы передовых специалистов университета.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал указ о создании Президентского университета. По его словам, этот вуз будет готовить "людей будущего".
Эксперты для издания "Комментарии" оценили это решение, а также рассказали, будет ли от него прок. По мнению специалиста Украинского института политики Даниила Богатырева, однозначно оценивать эту идею президента пока рано, поскольку непонятно, как она будет воплощена в жизнь.
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен: если хоть один глава государства решил повернуться лицом к проблеме образования в стране — это можно только приветствовать. Подробности узнавайте в нашем материале.
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Обусуждения
Новости
ермаков
сегодня, 15:09
Сегодня все научные направления имеют крупные недостатки в понимании окружающего мира. Такое искаженное представление дается школьникам и в высших учебных заведениях. Пора пересмотреть научные положения. Конечно, это не возможно с позиции сегодняшних подходов. Следует учесть, что пора стремиться и использовать знания, которые находятся в системах информационного поля. Нужно находить пути входа в эти системы, чтобы получить неограниченные знания о мире. Получение новой информации путем проб и ошибок, а также ожиданием озарения некоторых людей - это прошлый век. Нужно готовить специалистов с понимания нового подхода системных знаний информационного поля. К сожалению, сегодняшние ученые об этом понятия не имеют. Ермаков П П, профессор
Сергей
сегодня, 13:56
А зеленый клоун эти деньги откуда украдет?!! Оно же не со своего кармана платить будет)))