Когда в Украине ожидать улучшения на рынке труда, - НБУ

Об этом сообщает Национальный Банк Украины , в инфляционном отчете за апрель, пишут "Комментарии".



Рынок труда. Фото из открытых источников.

"На прогнозном горизонте занятость и зарплаты будут постепенно расти вместе с активизацией экономической деятельности. Однако диспропорции на рынке труда будут сохраняться, поэтому безработица будет оставаться выше довоенного уровня, а рост реальных зарплат будет преимущественно сдержанным, но неравномерным по секторам и регионам", — подчеркивают в отчете.

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Поэтому уровень безработицы в Украине все еще будет занимать высокую ступень. Как отмечают в НБУ, на сегодняшний день заметно увеличилась профессиональная диспропорция в регионах. Это связано с переселением украинцев в безопасные области. В начале года сохранялась сложная ситуация на рынке труда из-за перебоев с электроснабжением. В то же время после ее стабилизации количество резюме и вакансий на поисковых сайтах работы возросло. Увеличилось предложение работать дистанционно.

"Значительное количество ВПЛ вынуждено перебраться в регионы, где ограничено предложение работы по их специальности. Это одна из причин того, что среди ВПЛ как высшая доля потерявших работу после полномасштабного вторжения, так и тех, кто до сих пор не имеет работы. Однако даже среди вернувшихся на прежнее место жительства значительная часть не может найти работу", — отмечают в отчете.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что – миллионы людей в Украине оказались за чертой бедности: что дальше. из-за войны 7,1 миллиона человек в Украине попали за черту бедности. А это каждый четвёртый украинец. Таким образом, ступень украинской бедности поднялась с 5,5% до 24,2% в 2022 году, что спровоцировало затруднительное положение для миллионов граждан Украины. Если в городе условия для жизни более или менее комфортны даже в период войны, то в селе — очень ощутимы последствия обнищания. Немалой проблемой там отсутствие рынка труда.