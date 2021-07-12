Какой работой занимаются 16 миллионов украинцев

Занятость в промышленности, сельском или рыбном хозяйстве в Украине давно уже уступила занятости населения в торговле. 22,5% из почти 16 миллионов официально "занятых" украинцев работают в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 3,5 миллиона из 15 млн 915 тысяч человек. Об этом изданию "Комментарии" стало известно из цифр, обнародованных сегодня Госстатом Украины.

В сфере торговли занято наибольшее количество украинцев, фото из открытых источников

Почти 17% украинцев, или 2 млн 721 тыс. человек, работают в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, а 15% — или 2 млн 358 тыс. человек — в промышленности. То есть в сфере торговли, промышленности и пищевой отрасли работают более половины официально занятых украинцев

Чуть меньше 9% процентов — 1,4 млн населения Украины работают в сфере образования, 6,25% — почти 1 млн — на транспорте, складском хозяйстве, занимаются почтовыми и курьерскими услугами, еще 5,7% — 935 000 человек заняты в сфере здравоохранения и предоставлении социальных услуг населению, 5,6% — 902 тысячи — в государственном управлении и обороне, социальном страховании.

Профессиональной, научной и технической деятельностью занимаются более 418 тысяч украинцев, а строительством — 664 тысячи человек. Все другие сферы занятости населения страны не превышают 300 тысяч человек.

Наибольшее количество официально занятого населения зарегистрировано, согласно Госстата, в Днепропетровской области (1 млн 368 тысяч человек), Киеве (1 млн 352 тыс.) и Харьковщине (1 млн 209 тыс.). При этом структура занятости в регионах-лидерах существенно отличается по отдельным направлениям. Так, каждый четвертый житель Днепропетровской области работает в промышленности, в то время как в Киеве этой сфере занят только каждый тринадцатый. По 360 тысяч человек работают в обоих регионах в сфере торговли и ремонта автотранспорта, и по 55 000 — в сфере строительства. Но в 22 раза чаще на Днепропетровщине, чем в Киеве, можно встретить работающих в сфере сельского и рыбного хозяйства, зато профессиональной и научной деятельностью заняты в 4 раза больше киевлян, чем жителей Приднепровья. Педагогов и финансистов (в 4 раза) — больше в Киеве, медиков — на Днепропетровщине. В то же время Киев — регион-лидер по количеству людей искусства, спорта, развлечений и отдыха — 12% всех работников этой сферы страны ведут свою деятельность именно в столице.

Ранее "Комментарии" уже писали, какие сферы экономики, по данным Госстата, демонстрируют самые высокие показатели теневой занятости.

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