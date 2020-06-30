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Главная Новости Общество работа и карьера Госстат назвал сферы экономики с высокой теневой занятостью
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Госстат назвал сферы экономики с высокой теневой занятостью

Госстат подсчитал, в каких сферах экономики больше всего неформально занятого населения в Украине

30 июня 2020, 22:55 comments620
Автор:

Таисия Ерохина
Госстат назвал сферы экономики с высокой теневой занятостью

Самое большое количество неформально занятых украинцев работает в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Государственной службой статистики.

Так, 42,1% (к итогу) занимает сельское, лесное и рыбное хозяйство. По 17% теневой занятости в таких сферах экономики: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, строительство. Тогда как 6,1% определили специалисты для промышленности, 3,8% - транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, а 2,5% - временного размещения и организации питания. Отмечается, что 11,5% составляют другие виды экономической деятельности.

Как сообщалось, более 20% украинцев работают не по трудовой книжке. Государственная служба статистики сообщила, что в Украине насчитывается 3404,1 тысяч неформально занятых лиц в возрасте 15-70 лет.

Напомним, правительство выделило почти 3 млрд грн на помощь по безработице на безвозвратной основе. Эксперты оценили для издания "Комментарии", насколько эффективна такого рода поддержка.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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