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Какие самые высокооплачиваемые специальности в Украине: названы зарплаты

Средняя номинальная зарплата штатных работников в Украине в июле увеличилась на 21,5%

сегодня, 16:22
Автор:

Елизавета Черных

По данным Государственной службы статистики Украины, самым высоким показателем среди заработных плат в разных сферах деятельности, составила зарплата штатного сотрудника сферы информации и телекоммуникации. В июле она насчитывала 24 946 гривен, передает УНИАН. 

Какие самые высокооплачиваемые специальности в Украине: названы зарплаты

Какие самые высокооплачиваемые специальности в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что второе место заняла сфера финансовой и страховой деятельности. В этом секторе средняя заработная плата одного сотрудника в июле в среднем равнялась 24 489 гривен. 

В тройку лидеров по заработной плате в прошлом месяце также вошла сфера госуправления и обороны и, к тому же, социального страхования. Штатный работник в этих сферах зарабатывал в июле в среднем 20 782 гривны. 

В издании отметили, что в общем средняя номинальная зарплата штатных работников в Украине в июле увеличилась на 21,5%, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, и составила 14 345 гривен. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что на сегодня работа горничной является очень востребованной, поскольку чистота в заведения размещения — один из основных факторов выбора места проживания. В связи с этим работа горничных важна для гостиниц и хостелов.  Достаточно ли платят за такую работу в Украине и других странах Европы, читайте в нашем материале. 

Кроме того, ранее сообщалось, что на протяжении текущего, 2021 года, заработные платы учителей в Украине должны вырасти в общем на 30%, повышение проводят в несколько этапов. На сегодня средняя зарплата учителя первой категории в государственном образовательном учреждении — 6,6 тыс. гривен или 210 евро. При этом в Минобразования утверждают, что зарплата украинских учителей не сильно отличается от европейских. Сколько зарабатывают учителя в других странах Европы, читайте в материале. 



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Источник: https://www.unian.net/economics/other/okolo-tysyachi-dollarov-v-mesyac-nazvany-samye-vysokooplachivaemye-specialnosti-v-ukraine-poslednie-novosti-11528182.html
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