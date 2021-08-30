Какие самые высокооплачиваемые специальности в Украине: названы зарплаты

По данным Государственной службы статистики Украины, самым высоким показателем среди заработных плат в разных сферах деятельности, составила зарплата штатного сотрудника сферы информации и телекоммуникации. В июле она насчитывала 24 946 гривен, передает УНИАН.

Какие самые высокооплачиваемые специальности в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что второе место заняла сфера финансовой и страховой деятельности. В этом секторе средняя заработная плата одного сотрудника в июле в среднем равнялась 24 489 гривен.

В тройку лидеров по заработной плате в прошлом месяце также вошла сфера госуправления и обороны и, к тому же, социального страхования. Штатный работник в этих сферах зарабатывал в июле в среднем 20 782 гривны.

В издании отметили, что в общем средняя номинальная зарплата штатных работников в Украине в июле увеличилась на 21,5%, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, и составила 14 345 гривен.

Ранее издание "Комментарии" писало, что на сегодня работа горничной является очень востребованной, поскольку чистота в заведения размещения — один из основных факторов выбора места проживания. В связи с этим работа горничных важна для гостиниц и хостелов. Достаточно ли платят за такую работу в Украине и других странах Европы, читайте в нашем материале.

Кроме того, ранее сообщалось, что на протяжении текущего, 2021 года, заработные платы учителей в Украине должны вырасти в общем на 30%, повышение проводят в несколько этапов. На сегодня средняя зарплата учителя первой категории в государственном образовательном учреждении — 6,6 тыс. гривен или 210 евро. При этом в Минобразования утверждают, что зарплата украинских учителей не сильно отличается от европейских. Сколько зарабатывают учителя в других странах Европы, читайте в материале.





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