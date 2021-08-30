На сегодня работа горничной является очень востребованной, поскольку чистота в заведения размещения — один из основных факторов выбора места проживания. В связи с этим работа горничных важна для гостиниц и хостелов. "24 канал" рассказал, достаточно ли платят за такую работу в Украине и других странах Европы.

Сколько зарабатывают горничные в Украине и других странах Европы - фото из открытых источников

Издание отмечает, что несмотря на пандемию и потери, которые понес туристический и гостинично-ресторанный бизнес, для горничных сейчас открыто много вакансий.

Согласно данным популярных ресурсов для поиска работы, труд горничной в Украине в среднем оценивают в 9 400 гривен. Больше всего представители этой профессии зарабатывают в Киеве — 11 000 гривен, Одессе — 9 000 гривен, в Днепре — 8 500 гривен, в Харькове — 8 000 гривен, а также во Львове — 7 500 гривен.

Что касается работы горничной в странах Европы, то чаще всего ответственных за чистоту ищут для отелей в таких странах, как Чехия, Польша, Италия и Германия.

В Польше за такую работу готовы платить примерно 25 000 гривен. Кроме того, работодатель, как правило, оплачивает жилье или выплачивает фиксированную денежную компенсацию.

В Чехии горничным предлагают зарплату около 32 000 тысяч гривен, в Италии — 40 000 гривен, а в Германии готовы платить 45 000 гривен.

Журналисты отмечают, что, вероятнее всего, обобщения можно назвать субъективными, ведь чаще на заработки горничных влияют чаевые, которые оставляют жильцы. Кроме того, большую роль играет внутренняя политика заведения и лояльности администрации. В связи с этим указанная в вакансии сумма может отличаться.

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