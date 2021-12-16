Как сохранить счастливые отношения, если вы постоянно работаете

Работы все время много. Точнее, мало времени на то, чтобы переделать все навалившиеся дела. То задержки в офисе до ночи, то ранние подъемы и постоянная спешка, то бесконечные видеоконференции, во время которых мира вне ноутбука и вовсе не существует. Конечно, это негативно влияет на отношения. Чтобы однажды не забыть о своем партнере окончательно, тем самым обидев его до глубины души – присмотритесь к советам для влюбленных трудоголиков от GQ. С их помощью можно будет не разрушить отношения, над которыми вы работали вдвоем. В наилучшие времена, чтобы немного сократить рабочий день или вообще не явиться, можно было придумать семейные обстоятельства, трудно отрицать даже строгое начальство.

Работа (фото из открытых источников)

Но изменившаяся расстановка сил теперь играет совсем не в пользу отношений. Отменять давно запланированные мероприятия, встречи и даже гостей под предлогом навалившихся задач – плохой тон. Если вы решили заняться качественными параметрами ваших отношений, не стоит хитрить. Никаких подглядываний в уведомление за ужином, побегов во лбу отеля с ноутбуком в совместных поездках и прочих трудоголических проделок. Бейте себя по рукам в такие моменты, не раздражайте вашего партнера. Старайтесь построить графики жизни так, чтобы ночное время у вас совпадало.

Конечно, бывают нюансы и трагические ситуации, когда день и ночь партнеров существуют в параллельных вселенных. Но все же для близкого человека можно скорректировать хотя бы слишком ранние или слишком поздние подъемы. Начните с выходных дней, не выбегайте из постели как ошпаренные и поваляйтесь подольше. Положите в карман минипрезент или записку, которую вторая половинка найдет только по дороге на работу. Или закажите доставку чего-нибудь очень личного, о чем могли догадаться только действительно близкие люди.

Простые и милые жесты – настоящие спасители для тех, кто чувствует слабеющую связь. Оставьте бездушные чаты для коллег. Это лишь толика советов, которые могут помочь трудоголикам справляться со своими отношениями. Вы можете использовать не только их, но и добавлять что-то от себя. Главное – не забывать о проявлениях заботы и достаточном количестве внимания. Это очень важно.

Напомним, довольно нередко можно встретить ситуацию, когда человек проработав на одном месте довольно продолжительное время, начинает понимать, что все это время он переступал через себя, занимаясь не тем делом, к которому лежит душа. Есть еще и та категория людей, которая не может определиться с работой, которая приносит удовольствие, меняя вид занятости, как перчатки. Как информирует издание "Комментарии", портал "Лайфхакер" подобрал список из 8 критериев, которые помогут понять на своем ли месте.

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