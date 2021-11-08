Работа вашей мечты: лайфак, как не упустить свой шанс – найти занятость по душе

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Кравцев Сергей
Довольно нередко можно встретить ситуацию, когда человек проработав на одном месте довольно продолжительное время, начинает понимать, что все это время он переступал через себя, занимаясь не тем делом, к которому лежит душа. Есть еще и та категория людей, которая не может определиться с работой, которая приносит удовольствие, меняя вид занятости, как перчатки. Как информирует издание "Комментарии", портал "Лайфхакер" подобрал список из 8 критериев, которые помогут понять на своем ли месте.
Работа. Фото: just-science.ru
Первый критерий – у вас практически не остается свободного времени, и вам это нравится. Нагрузка в работе не есть в тягость для вас, вам это, наоборот, приносит это удовольствие. Плюс планы по работе на следующий день вас радуют, а не портят настроение, что снова на работу.
Второй критерий – вы достигаете позитивных результатов на своей работы это тоже приносит вам удовольствие.
Третий критерий – у вас есть желание усовершенствоваться, достигать чего-то нового. Вы посещаете тренинги, курсы, семинары, конференции, чтобы еще лучше отшлифовать свои навыки и способности.
Четвертый критерий – вы обсуждаете свою работу, когда не находитесь на рабочем месте.
Пятый критерий – вам кажется, что день только начался, хотя на часах уже обед, время летит молниеносно.
Шестой критерий – вы заряжаетесь позитивной энергией от людей, которые вас окружают на работе.
Седьмой критерий – вы рассматриваете свою жизнь с точки зрения работы. В свободное время пытаетесь строить планы по работе, что-то анализировать.
Восьмой критерий, он самый главный, — вас не пугают мысли о понедельнике. Для людей, для которых работа, словно каторга, хуже дня, чем понедельник не придумаешь. Если же у вас все иначе, тогда вам крупно повезло, и вы на своем месте.
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