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Работа вашей мечты: лайфак, как не упустить свой шанс – найти занятость по душе

8 критериев того, что вам работа по душе

сегодня, 17:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Довольно нередко можно встретить ситуацию, когда человек проработав на одном месте довольно продолжительное время, начинает понимать, что все это время он переступал через себя, занимаясь не тем делом, к которому лежит душа. Есть еще и та категория людей, которая не может определиться с работой, которая приносит удовольствие, меняя вид занятости, как перчатки. Как информирует издание "Комментарии", портал "Лайфхакер" подобрал список из 8 критериев, которые помогут понять на своем ли месте.

Работа вашей мечты: лайфак, как не упустить свой шанс – найти занятость по душе

Работа. Фото: just-science.ru

Первый критерий – у вас практически не остается свободного времени, и вам это нравится. Нагрузка в работе не есть в тягость для вас, вам это, наоборот, приносит это удовольствие. Плюс планы по работе на следующий день вас радуют, а не портят настроение, что снова на работу.

Второй критерий – вы достигаете позитивных результатов на своей работы это тоже приносит вам удовольствие. 

Третий критерий – у вас есть желание усовершенствоваться, достигать чего-то нового. Вы посещаете тренинги, курсы, семинары, конференции, чтобы еще лучше отшлифовать свои навыки и способности.

Четвертый критерий – вы обсуждаете свою работу, когда не находитесь на рабочем месте.

Пятый критерий – вам кажется, что день только начался, хотя на часах уже обед, время летит молниеносно. 

Шестой критерий – вы заряжаетесь позитивной энергией от людей, которые вас окружают на работе. 

Седьмой критерий – вы рассматриваете свою жизнь с точки зрения работы. В свободное время пытаетесь строить планы по работе, что-то анализировать.

Восьмой критерий, он самый главный, — вас не пугают мысли о понедельнике. Для людей, для которых работа, словно каторга, хуже дня, чем понедельник не придумаешь. Если же у вас все иначе, тогда вам крупно повезло, и вы на своем месте.

Также читайте на портале "Комментарии" — стало известно, можно ли будет невакцинированным работать.


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Источник: https://lifehacker.ru/vy-lyubite-svoyu-rabotu/?utm_source=twitter&utm_campaign=auto_tw&utm_medium=social
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