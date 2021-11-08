Работа вашей мечты: лайфак, как не упустить свой шанс – найти занятость по душе

Довольно нередко можно встретить ситуацию, когда человек проработав на одном месте довольно продолжительное время, начинает понимать, что все это время он переступал через себя, занимаясь не тем делом, к которому лежит душа. Есть еще и та категория людей, которая не может определиться с работой, которая приносит удовольствие, меняя вид занятости, как перчатки. Как информирует издание "Комментарии", портал "Лайфхакер" подобрал список из 8 критериев, которые помогут понять на своем ли месте.

Работа. Фото: just-science.ru

Первый критерий – у вас практически не остается свободного времени, и вам это нравится. Нагрузка в работе не есть в тягость для вас, вам это, наоборот, приносит это удовольствие. Плюс планы по работе на следующий день вас радуют, а не портят настроение, что снова на работу.

Второй критерий – вы достигаете позитивных результатов на своей работы это тоже приносит вам удовольствие.

Третий критерий – у вас есть желание усовершенствоваться, достигать чего-то нового. Вы посещаете тренинги, курсы, семинары, конференции, чтобы еще лучше отшлифовать свои навыки и способности.

Четвертый критерий – вы обсуждаете свою работу, когда не находитесь на рабочем месте.

Пятый критерий – вам кажется, что день только начался, хотя на часах уже обед, время летит молниеносно.

Шестой критерий – вы заряжаетесь позитивной энергией от людей, которые вас окружают на работе.

Седьмой критерий – вы рассматриваете свою жизнь с точки зрения работы. В свободное время пытаетесь строить планы по работе, что-то анализировать.

Восьмой критерий, он самый главный, — вас не пугают мысли о понедельнике. Для людей, для которых работа, словно каторга, хуже дня, чем понедельник не придумаешь. Если же у вас все иначе, тогда вам крупно повезло, и вы на своем месте.

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