Как должны работать учителя в условиях COVID-19: пять правил от Минздрава

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Таисия Ерохина
Накануне начала нового учебного года в Украине Министерство здравоохранения назвало основные рекомендации для работы учителей в условиях коронавирусной эпидемии. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Правила, которых должны придерживаться учителя:
- скрининг температуры тела перед началом рабочего дня;
- дезинфекция рук на входе в школу;
- разрешается проводить занятия без маски при условии соблюдения дистанции в регионах с "зеленым" и "желтым" уровнями эпидемиологической опасности;
- ношение защитных щитков в регионах с "оранжевым" уровнем;
- обязательное мытье рук с мылом после каждого урока.
Напомним, в школах Украины вводится смешанный тип обучения. Так, переход на полностью дистанционное обучение будет возможен, если район или город будет находиться в "красной зоне" по эпидемиологическому уровню опасности.
Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил учителям не проходить медицинский осмотр перед началом работы. Так, работники образовательной сферы в этом году из-за пандемии коронавируса могут выходить на работу без медицинских справок о состоянии здоровья.
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