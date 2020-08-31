Как должны работать учителя в условиях COVID-19: пять правил от Минздрава

Накануне начала нового учебного года в Украине Министерство здравоохранения назвало основные рекомендации для работы учителей в условиях коронавирусной эпидемии. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Правила, которых должны придерживаться учителя:

- скрининг температуры тела перед началом рабочего дня;

- дезинфекция рук на входе в школу;

- разрешается проводить занятия без маски при условии соблюдения дистанции в регионах с "зеленым" и "желтым" уровнями эпидемиологической опасности;

- ношение защитных щитков в регионах с "оранжевым" уровнем;

- обязательное мытье рук с мылом после каждого урока.

Напомним, в школах Украины вводится смешанный тип обучения. Так, переход на полностью дистанционное обучение будет возможен, если район или город будет находиться в "красной зоне" по эпидемиологическому уровню опасности.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил учителям не проходить медицинский осмотр перед началом работы. Так, работники образовательной сферы в этом году из-за пандемии коронавируса могут выходить на работу без медицинских справок о состоянии здоровья.

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