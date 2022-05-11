Кабмин изменил правила получения водительских прав

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Нарожный Дмитрий
10 мая Кабинет министров Украины утвердил документ
об изменении некоторых постановлений правительства о теоретической и
практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей
транспортных средств.
Правительство изменило процедуру получения водительских прав. Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба Министерства
внутренних дел, нормативный акт предусматривает распределение обучения в
автошколе (учебном заведении) на два этапа. В течение этого времени будет
проводиться теоретическая подготовка, по результатам которой заведение будет
выдавать слушателю соответствующее свидетельство. Оно будет действительно в
течение одного года.
На втором этапе будет осуществляться практическое
управление транспортным средством, по результатам которого заведение будет
выдавать слушателю свидетельство об окончании практической подготовки, которое
будет действительно в течение двух лет.
Кроме этого, новые правила предусматривают такие
моменты:
– возможность выдачи удостоверения водителя и сдачи экзаменов в любом сервисном центре МВД лицам, у которых истек срок лишения права управления (сейчас водитель, лишенный права управления, сдает экзамены и получает удостоверение водителя в сервисном центре по месту регистрации);
– допуск к обучению по практическому управлению
транспортными средствами только после успешной сдачи теоретического экзамена в
сервисном центре МВД;
– по желанию обучаемых практическая подготовка
может осуществляться в любом заведении, независимо от того, в каком заведении они
прошли теоретическую подготовку;
– отмена внутреннего теоретического экзамена в заведении (автошколе). После прохождения теоретической подготовки будет сдаваться исключительно внутренний практический экзамен после завершения практической подготовки;
– возможность сдачи практического экзамена в
любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от территориального
сервисного центра МВД, где сдавался теоретический экзамен;
– возможность получения платных номерных знаков для ВСЕХ транспортных средств (выдача платных НЗ осуществляется исключительно для легковых автомобилей).
Напомним, в июне 2021 года в Украине на несколько дней приостановили выдачу водительских удостоверений, а также документов о регистрации транспорта.
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