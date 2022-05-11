Кабмин изменил правила получения водительских прав

10 мая Кабинет министров Украины утвердил документ об изменении некоторых постановлений правительства о теоретической и практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей транспортных средств.

Правительство изменило процедуру получения водительских прав. Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, нормативный акт предусматривает распределение обучения в автошколе (учебном заведении) на два этапа. В течение этого времени будет проводиться теоретическая подготовка, по результатам которой заведение будет выдавать слушателю соответствующее свидетельство. Оно будет действительно в течение одного года.

На втором этапе будет осуществляться практическое управление транспортным средством, по результатам которого заведение будет выдавать слушателю свидетельство об окончании практической подготовки, которое будет действительно в течение двух лет.

Кроме этого, новые правила предусматривают такие моменты:

– возможность выдачи удостоверения водителя и сдачи экзаменов в любом сервисном центре МВД лицам, у которых истек срок лишения права управления (сейчас водитель, лишенный права управления, сдает экзамены и получает удостоверение водителя в сервисном центре по месту регистрации);

– допуск к обучению по практическому управлению транспортными средствами только после успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД;

– по желанию обучаемых практическая подготовка может осуществляться в любом заведении, независимо от того, в каком заведении они прошли теоретическую подготовку;

– отмена внутреннего теоретического экзамена в заведении (автошколе). После прохождения теоретической подготовки будет сдаваться исключительно внутренний практический экзамен после завершения практической подготовки;

– возможность сдачи практического экзамена в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от территориального сервисного центра МВД, где сдавался теоретический экзамен;

– возможность получения платных номерных знаков для ВСЕХ транспортных средств (выдача платных НЗ осуществляется исключительно для легковых автомобилей).

Напомним, в июне 2021 года в Украине на несколько дней приостановили выдачу водительских удостоверений, а также документов о регистрации транспорта.

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