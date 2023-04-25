Глава МОН рассказал, какую зарплату он получает и какой должна быть оплата труда учителей

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".



Сколько получает Министр образования и науки Украины

По словам Министра, за март он получил 27 тысяч гривен заработной платы. Та, каким будет вознаграждение за его труд в апреле – должностное лицо еще не знает.

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При этом глава МОН отметил, что во время собеседования президент Зеленский спросил у него: "какой должна быть зарплата украинских учителей". На что Лесной ответил, что назвал ту сумму, которой достойны наши педагоги. Хотя сейчас этого результата почти невозможно достичь, добавил он.

"Учитель – сколько он должен получать? Может быть, как военный? Но у военных также есть разная зарплата: на нуле это сто тысяч, а в тылу – 20. Уровень заработной платы должен зависеть от уровня квалификации и от ряда других факторов", — отметил Оксен Лесной.

Как он убежден, данный вопрос "на слуху", однако, на реализацию этой цели необходимы деньги из бюджета. Пока повышение зарплат учителям остается на уровне реальных возможностей и желаний. В правительстве же знают об этих нуждах, говорит глава МОН.

"Правительство слышит и понимает эти потребности, однако есть еще и другие дефициты. К примеру, дефицит государственной субвенции на зарплату учителям сегодня составляет более 8 миллиардов гривен. И эти деньги тоже нужно найти, потому что это приостановлены выплаты надбавок из-за введения военного положения", — отмечает Министр.

"В любом случае, сначала нужно нарабатывать механизмы. И для моей команды это одна из приоритетных задач", – продолжает он.

Как писали "Комментарии", глава МОН сделал громкое заявление о наибольшем вызове украинского образования. Оксен Лесной назвал главное, с чем сегодня должно бороться украинское образование



