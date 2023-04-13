Генштаб сообщил о колоссальных потерях противника: где именно и сколько

В течение последних двух недель в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 человек. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадного генерала Алексея Громова.

Оборона Бахмуту триває

"На сегодняшний день самым тяжелым остается Бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центральной части города Бахмут, а также в направлениях на населенные пункты Богдановка и Ивановское с целью окружения города с севера и юга. С целью усиления наступательного потенциала, в район Бахмута, из Авдеевского направлении, перемещена часть сил и средств врага", — сообщил Алексей Громов.

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По словам украинского военнослужащего, активиста Евгения Карася, здесь противник применяет тактики лобовых атак.

Между тем, стало известно, что в боях за Бахмут погибли два американских добровольца.

А эксперты прокомментировали, о чем может свидетельствовать новая утечка или слив информации о контактах ЧВК "Вагнер" и Турции.

В сети появился отчет американских разведслужб, из которого следует, что представители ЧВК "Вагнер" якобы встречались с турецкими контактами еще в начале февраля с целью "приобрести вооружение и оснащение в Турции", которые затем могли бы использовать наемники, воюющие против украинских войск. Кроме того, есть данные, что наемники собирались использовать часть закупленных в Турции вооружений в Мали, где у ЧВК "Вагнер" есть свои интересы.

"Эта информация действительно не имеет никакого подтверждения, — говорит эксперт. — Я склонна предполагать, что мы имеем дело с информационным вбросом, который имеет две цели. Первая — подрыв доверия союзников по НАТО к Турции. Вторая — создание дополнительных трудностей в турецко-украинских отношениях. Ведь очевидно, что подтвердившись такая информация, вызвала бы волну возмущения в украинском обществе".

