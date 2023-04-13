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Генштаб сообщил о колоссальных потерях противника: где именно и сколько

Тысячи погибших

сегодня, 15:25
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Автор:

Константин Куликов

В течение последних двух недель в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 человек. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадного генерала Алексея Громова.

Генштаб сообщил о колоссальных потерях противника: где именно и сколько

Оборона Бахмуту триває

"На сегодняшний день самым тяжелым остается Бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центральной части города Бахмут, а также в направлениях на населенные пункты Богдановка и Ивановское с целью окружения города с севера и юга. С целью усиления наступательного потенциала, в район Бахмута, из Авдеевского направлении, перемещена часть сил и средств врага", — сообщил Алексей Громов.


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По словам украинского военнослужащего, активиста Евгения Карася, здесь противник применяет тактики лобовых атак.

Между тем, стало известно, что в боях за Бахмут погибли два американских добровольца.

А эксперты прокомментировали, о чем может свидетельствовать новая утечка или слив информации о контактах ЧВК "Вагнер" и Турции.

В сети появился отчет американских разведслужб, из которого следует, что представители ЧВК "Вагнер" якобы встречались с турецкими контактами еще в начале февраля с целью "приобрести вооружение и оснащение в Турции", которые затем могли бы использовать наемники, воюющие против украинских войск. Кроме того, есть данные, что наемники собирались использовать часть закупленных в Турции вооружений в Мали, где у ЧВК "Вагнер" есть свои интересы.

"Эта информация действительно не имеет никакого подтверждения, — говорит эксперт. — Я склонна предполагать, что мы имеем дело с информационным вбросом, который имеет две цели. Первая — подрыв доверия союзников по НАТО к Турции. Вторая — создание дополнительных трудностей в турецко-украинских отношениях. Ведь очевидно, что подтвердившись такая информация,  вызвала бы волну возмущения в украинском обществе".



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