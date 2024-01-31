Февраль начнется изменением погоды: к чему готовиться украинцам

1 февраля в украинских регионах прогнозируется изменение погоды . Об этом в социальных сетях рассказала прогнозистка Наталья Диденко .

Погода в феврале (фото из открытых источников)

"В четверг с северо-запада Европы к нам придут атмосферные фронты далекого скандинавского циклона Margrit, которые принесут на запад дожди, на север – дождь с переходом в мокрый снег, в центр – дождь с переходом в мокрый снег в Винницкой области", – рассказала синоптик .

Как прогнозирует Наталья Диденко, в восточных регионах, большинстве центральных и южной части существенные осадки 1 февраля маловероятны.

"Ветер будет западных направлений, порывистый, на западе и севере возможно сильный, до 15- 18 метров в секунду!" – предупреждает синоптик.

Температура воздуха, по прогнозу Диденко, пока существенно не меняется. В ближайшую ночь будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, а в течение дня 1... 7 градусов.

В столице Украины 1 февраля большую часть суток осадки также не ожидаются, но увеличится облачность и вечером будет идти небольшой мокрый снег и дождь. В ближайшую ночь в Киеве столбик термометра будет показывать около нуля, днем в четверг 3... 5 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать влага, однако нехолодная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха будет ветрено", — завершила Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще. Об этом предупреждает ученый и метеоролог Игорь Кибальчич.