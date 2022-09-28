Эти профессии будут наиболее востребованы уже в 2025 году – работодатели уже ищут кадры

Роботизация и диджитализация с одной стороны облегчают труд, а, с другой стороны, делают многие специальности невостребованными. При этом есть перечень профессий, где роботы точно не могут заменить человека и профессиональные кадры очень высоко оплачиваются работодателями. В блоге всемирно известной социальной сети Hi5 Артур Мейстер опубликовал список специальностей, которые будут популярны в ближайшие годы.

Профессии. Фото: из открытых источников

На первом месте востребованных профессий в 2025 году – учителя. Действительно, в образовательной сфере технологии играют большое значение, но профессионального преподавателя все равно не заменить. Эксперты считают, что количество рабочих мест в преподавании будет увеличиваться в ближайшие годы.

На втором месте востребованных профессий – врачи и медсестры. Отмечается, что запрос на эти профессии увеличится в ближайшие 10 лет как минимум на 7%. В первую очередь запрос на профессию медика вызван такими факторами, как старение населения и увеличение количества хронических заболеваний.

На третьем месте – рабочие профессии. В этой сфере роботизация играет большую роль и там, где еще 5 лет назад был нужен человек, теперь может находиться робот. Прогнозируется, что в будущем большой спрос будут иметь сантехники, электричества, столяры, слесари и другие ремесленники.

На четвертом месте по востребованности будет профессия инженера по кибербезопасности. Необходимость в защите от взлома, кибератак и других цифровых угроз будет лишь возрастать. Поэтому специалисты в этой сфере будут востребованы.

Ну, и замыкают пятерку самых востребованы и перспективных профессий аналитики компьютерных систем. Эти люди изучают компьютерные системы предприятий, чтобы помочь организации применять технологии более эффективно.

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