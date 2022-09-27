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В Литве озвучили прогноз: кто может сбросить режим Путина

В МИД Литвы считают, что россияне могут свергнуть Путина

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей
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У россиян может закончиться терпение и те могут свергнуть режим Владимира Путина. Все зависит от того, решатся ли люди на этот шаг. Как сообщает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

В Литве озвучили прогноз: кто может сбросить режим Путина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников

"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против жестокости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", — написал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц в интервью The New York Times признался, что правительство его страны сознательно не предоставляет Украине танки – якобы, чтобы не спровоцировать войну между НАТО и РФ. В то же время, уверяет Шольц, ФРГ поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Как расцениваете подобные заявления? Можно ли говорить, что Германия утрачивает лидерство в ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные союзники Украины продумывают планы реагирования на случай, если российский диктатор Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины. Кремлю непублично присылают предупреждения о возможных последствиях, сообщает Financial Times со ссылкой на пять анонимных осведомленных собеседников. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявил, что Штаты разъяснили Москве "катастрофические последствия", с которыми та может столкнуться, если решится на ядерный удар. Есть ли еще шанс избежать катастрофы? Достаточно ли для этого делает цивилизованный мир? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/GLandsbergis/status/1574714682782277632
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сегодня, 15:58

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