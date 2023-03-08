Если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой – Боррель

8 марта министры обороны ЕС встретились в Стокгольме, чтобы решать срочные вопросы Украины для противостояния в войне с Российской Федерацией. Украинские союзники согласились, что одной из самых больших проблем для Украины является дефицит боеприпасов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

После года войны украинские солдаты вынуждены сокращать количество выпущенных артиллерийских снарядов. Несмотря на такую экономию боеприпасов, все равно мало. ВСУ тратит их быстрее, чем успевают восстановить западные партнеры. Министры обороны стран ЕС встретились в Стокгольме, чтобы обсудить возможности предоставить Украине около одного миллиона снарядов за счет Евросоюза. Цена такой покупки будет составлять около 4 млрд евро.

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"Если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой", — заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и добавил, что проблема боеприпасов сейчас одна из самых приоритетных.

Также Боррель во время встречи министров ЕС в Стокгольме предложил выделить еще 1 миллиард евро на боеприпасы для Украины.

Подобные комментарии давал и министр обороны Украины Алексей Резников, который отметил, что ВСУ нужно около 250 тыс. снарядов каждый месяц, тогда как в настоящее время Вооруженные силы Украины тратят всего 120 тыс. Несмотря на такие цифры, европейские чиновники заявили, что они могут изготовить только 650 тыс. снарядов за год.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Резников ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream.

Также "Комментарии" писали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал общую сумму помощи Украине от союзников по альянсу. Сюда входит военная и экономическо-финансовая поддержка.