Эксперты рассказали, стоит ли ждать в 2022 году восстановления рынка труда от пандемии

На сегодняшний день нет одной тенденции, которая определит, какие профессии в будущем будут востребованы в Европы в 2022 году. Все будет зависеть от экономических показателей и уровнях занятости в 2022 году. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Рынок труда. Фото: iStock

Издание отмечает, квалифицированные сотрудники фактически поставят работодателей перед фактом, что им нужна большая гибкость. В противном случае они готовы уволиться. В 2022 году большинство работодателей предоставят сотрудникам больше возможностей для самоуправления. По данным Forrester, к лету 2021 года 49% сотрудников в пяти крупнейших европейских странах заявили, что предпочитают работать из дома. Однако только 32% работодателей заявили, что они готовы предоставить такую возможность. Большинство европейских предприятий перейдут к гибридному подходу к рабочей силе и работе в любом месте. Те предприятия, которые не желают предоставлять сотрудникам большую гибкость, столкнутся с увеличением убыли талантливых сотрудников.

Рынки труда Восточной Европы будут страдать от продолжающихся последствий Covid. Что же касается Европы, то здесь рынок труда быстро восстанавливается, и к концу 2022 года безработица упадет до уровня, предшествующего пандемии. Однако слабые темпы вакцинации в странах Восточной Европы усугубят слабые экономические показатели и плохие перспективы в сфере занятости в большинстве восточных регионов. Пока что эксперты видят реальный риск того, что рынки труда в Восточной Европе будут восстанавливаться после Covid медленнее, чем в Западной, Северной и Южной Европе в 2022 году. В свою очередь, это будет иметь пагубные последствия для инвестиций в рабочие места.

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