Десятки важных офицеров КНДР и РФ улетели к Кобзону: ВСУ ликвидировали центральный командный пункт россиян

На Курском направлении Силы обороны Украины на днях поразили центральный командный пункт россиийской армии. Потери врага измеряются в десятках офицеров. Как передает 2 февраля портал "Комментарии", об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера была сильная операция наших военных ВСУ. На Курском направлении они поразили их центральный командный пункт. И ключевых офицеров России и Северной Кореи они потеряли… Я думаю, что десятки офицеров они вчера потеряли", – отметил президент.

Других подробностей удара Зеленский не раскрыл. Верховный главнокомандующий лишь уточнил, что он был комбинированным: цель была атакована при помощи нескольких видов вооружений, включая беспилотники. Точная дата записи интервью Зеленского для AP неизвестна. Сообщений об ударах по целям уровня "центрального командного пункта" ВСУ в последние дни не делали.





Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны .

Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

Украинские беспилотники атаковали центральный командный пункт РФ в Курской области. Фото: ГУР МО Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".