В США рассказали, к какому времени ВСУ уничтожат всех военные КНДР в Курской области

Северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, северокорейские войска испытывают примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

Аналитики ISW сообщают, что, если нынешние темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель (до середины апреля 2025 года).

"Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то, когда именно", – говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – захват в плен военных Северной Кореи является важным для Украины. Сейчас с пленными работают специалисты, которые знают особенности КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин, сообщает "Радио Свобода".



