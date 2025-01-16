Теперь не только КНДР: какая еще страна на стороне РФ готовится вступить в войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Такой шаг может свидетельствовать о том, что Иран решил пойти по пути КНДР и вскоре в войне против Украины могут появиться военные этой страны. Как передает портал "Комментарии", такое предположение у себя в Facebook высказала политолог Светлана Кушнир.

Иран и РФ. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, когда в средине 2024 году в Пхеньяне Ким Чен Ын и Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и большая часть украинского инфромпространства смеялась над пышной встречей главы Кремля в Северной Корее, она печально заметила, что это не к добру и скоро этот союз РФ и КНДР приведёт к нехорошим действиям.

"Только я опять надеялась, что что-то случится не у нас, а там – в азиатском мире. Как и в начале 2022 года я полагала, что линии напряжения – это Украина и Тайвань. И думала, что мир порвёт именно по разлому КНР-Тайвань. Простите, но никто не желает войны на своей территории и в своей стране... Но в конце 2024 года мы увидели 10 тысяч солдаты элитного 11-го армейского Штурмового корпуса армии КНДР, воюющих против Вооруженных Сил Украины. И вот информация, что Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - отметила политолог.

Светлана Кушнир отмечает, что теперь у нее практически не осталось надежд, что обострится где-то на Ближнем Востоке. Там есть Армия обороны Израиля и вполне успешная зачистка террористических организаций "Хезболла" и ХАМАС, которую вели весь 2024 год.

"Вполне вероятно, что военные Армии Исламской Республики Иран и Корпуса стражей Исламской революции также получат обкатку и боевой опыт на фронтах российско-украинской войны", – отметила эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — войска КНДР в РФ: стало известно, какую многоходовку разыгрывает Си Цзиньпин.



