Теперь не только КНДР: какая еще страна на стороне РФ готовится вступить в войну против Украины

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Такой шаг может свидетельствовать о том, что Иран решил пойти по пути КНДР и вскоре в войне против Украины могут появиться военные этой страны. Как передает портал "Комментарии", такое предположение у себя в Facebook высказала политолог Светлана Кушнир.
Иран и РФ. Фото из открытых источников
Эксперт отмечает, когда в средине 2024 году в Пхеньяне Ким Чен Ын и Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и большая часть украинского инфромпространства смеялась над пышной встречей главы Кремля в Северной Корее, она печально заметила, что это не к добру и скоро этот союз РФ и КНДР приведёт к нехорошим действиям.
Светлана Кушнир отмечает, что теперь у нее практически не осталось надежд, что обострится где-то на Ближнем Востоке. Там есть Армия обороны Израиля и вполне успешная зачистка террористических организаций "Хезболла" и ХАМАС, которую вели весь 2024 год.
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