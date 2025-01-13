Стало известно, как Украина использует захваченных в плен солдат КНДР

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Кравцев Сергей
Захват в плен военных Северной Кореи является важным для Украины. Сейчас с пленными работают специалисты, которые знают особенности КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин, сообщает "Радио Свобода".
Пленный солдат КНДР. Фото из открытых источников
Он рассказал, что Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР. Поэтому сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.
По его словам, сейчас разведка изучает вопрос того, будет ли КНДР и в дальнейшем поставлять своих солдат России для участия в боевых действиях. Также сейчас нет информации о том, что солдаты КНДР применяются Россией на территории Украины.
Ерин рассказал, что сам факт присутствия солдат КНДР в Курской области пусть и не критично, но не является определяющим и влияет на ход ведения войны. Основная их задача — это, как правило, участие в штурмовых действиях, или в других каких-то операциях.
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