Стало известно, как Украина использует захваченных в плен солдат КНДР

Захват в плен военных Северной Кореи является важным для Украины. Сейчас с пленными работают специалисты, которые знают особенности КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин, сообщает "Радио Свобода".

Пленный солдат КНДР. Фото из открытых источников

"Могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить. Плюс, сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи – это тоже очень нужный для нас факт", — сказал Ерин.

Он рассказал, что Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР. Поэтому сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.

"Поверьте: мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые привлекаются к данному процессу, готовились к таким мероприятиям. И соответственно — абсолютно готовы в тех пределах, которые определены законодательством Украины", — отметил представитель ГУР.

По его словам, сейчас разведка изучает вопрос того, будет ли КНДР и в дальнейшем поставлять своих солдат России для участия в боевых действиях. Также сейчас нет информации о том, что солдаты КНДР применяются Россией на территории Украины.

Ерин рассказал, что сам факт присутствия солдат КНДР в Курской области пусть и не критично, но не является определяющим и влияет на ход ведения войны. Основная их задача — это, как правило, участие в штурмовых действиях, или в других каких-то операциях.

"Они, как правило, используются в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных Сил Российской Федерации. И они в первую очередь являются как условное пушечное мясо. Однако среди них есть разные специалисты, которые занимаются различными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота", — сказал представитель ГУР Минобороны.

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