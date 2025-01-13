Кого на самом деле взяли в плен ВСУ в Курской области: готовы ли бойцы КНДР и дальше убивать украинцев

О первом плененном военном КНДР уже достаточно много информации в сети. А вот о втором – информации гораздо меньше. Как сообщает портал "Комментарии", известный журналист Роман Бочкала нашел и опубликовал данную информацию у себя в Фейсбуке.

Пленный боец КНДР. Фото: из открытых источников

Ли Чен Нам – 30.11.1999 года, г. Пхеньян, КНДР. Пленник у н.п. ОРЛОВСКОЕ, Курской области десантниками 95 ОДШБр.

Снайпер-разведчик 2 группы, 3 взвода, 3 роты, 5 батальона ГРУ КНА КНДР, сержант. В армии КНДР с 2016 года.

Пленный рассказал, что первое боевое столкновение произошло 8 января 2025 года – две штурмовые группы ГРУ КНДР в количестве 7 военнослужащих в каждой. В результате – весь личный состав кроме пленника погиб.

Отдельное внимание к вопросу военных КНДР в России. На территорию России военных КНДР доставляют морским транспортом. В зоне боевых действий военнослужащие проживают в блиндажах по 7 человек. Связь с помощью 1 радиостанций на 2 военнослужащих. В составе войск КНА КНДР имеются штурмовые подразделения – 91 и 94 ОБр ССпП КНА КНДР. В случае утрат среди личного состава подразделений КНА КНДР постоянно поступает. Вероятная численность ГРУ КНА КНДР: 2500 военнослужащих.

Военнослужащие КНА КНДР вооружены автоматами АК-12, получившими на территории России. Из тяжелого вооружения – 60 мм минометы, привезенные из КНДР.

По словам пленного военнослужащие КНА КНДР имеют высокий боевой дух, хотят участвовать в боевых действиях, ни один не отказался выполнять боевой приказ. Большие потери среди военнослужащих КНА никак не влияют на их боевой дух.

Командование КНА КНДР: командир 5 батальона – подполковник Ким Мун Ги; командир 3 роты 5 батальона – капитан Шим О Сонг (погибший); командир 2 группы 3 взвода 3 роты 5 батальона – лейтенант Банг Хо Соп.

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