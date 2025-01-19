Солдаты КНДР внезапно исчезли с передовой: что говорят в ВСУ

В последние дни военные из КНДР мистически испарились с передовой в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Washington Post. Бойцы сил обороны Украины заметили, что после недель беспрестанных атак, северокорейские войска почти не появлялись на поле боя, хотя российские атаки продолжаются.

Военные из КНДР оказались неплохими солдатами, которые не жалеют своей жизни в бою. Фото: ЦТАК

Внезапное исчезновение сил КНДР может быть признаком того, что они перегруппировываются и оценивают будущие действия, полагает WP. Также оно может быть следствием многочисленных травм и истощения после недавних нападений.

"Они зализывают раны", — считает 25-летний Виталий, солдат украинского батальона специального назначения, который в прошлом месяце провел восемь часов в перестрелке с северокорейскими военными (и это только один бой).

Несмотря на большие потери военных из КНДР, в ВСУ их считают достойной уважения боевой силой. Как пишет WP, рассказы украинских солдат о столкновениях с северокорейскими войсками рисуют картину секретных северокорейских войск, существование которых не было подтверждено ни Россией, ни Северной Кореей, как высоко мотивированных, организованных, хорошо обученных и лучше оснащенных, чем российская пехота. Кроме того, корейцы, по свидетельству бойцов ВСУ, гораздо реже россиян сдаются в плен: сражаются до самой смерти или подрывают себя гранатами. Они бьются в бою яростно и агрессивно, демонстрируя неплохую тактическую выучку.

Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Таким образом, по прогнозу Коваленко, в марте — начале апреля КНДР может перебросить для уничтожения в боях с ВСУ новый корейский ресурс.

Американские эксперты отмечают, северокорейские войска испытывают примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся.