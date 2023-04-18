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COVID и война: как изменилось общественное мнение в Украине

Общественные настроения изучали специалисты Active Group

сегодня, 12:58
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Автор:

Константин Куликов

Специалисты Active Group сравнили, как изменились оценки украинцев с февраля 2022 по апрель 2023 в вопросе о том, что больше всего ухудшает благосостояние в стране. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные исследования.

COVID и война: как изменилось общественное мнение в Украине

Війна посіла головне місце в думках українців

До широкомасштабного вторжения в Украину такими причинами украинцы преимущественно считали пандемию коронавирусной болезни и меры государства по ее преодолению, а также неудачные реформы. После широкомасштабного вторжения именно российскую агрессию украинцы относят к основному фактору, ухудшающему их благосостояние. Так, в феврале 2022 года на ухудшение благосостояния из-за российской агрессии обращали внимание 31,6% опрошенных, а уже через год – в феврале 2023 года – уже 89,7% опрошенных. Причем за следующие два месяца этот показатель почти не изменился — 88% опрошенных в апреле связывают ухудшение своего благосостояния и благосостояния в стране с российской агрессией.


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Среди других причин украинцы в апреле 2023 назвали рост тарифов и увеличение налогов (51,7%), неудачные реформы (39,2%), неблагоприятное положение во внешней политике (15,1%).

Интересно, что эпидемия ковид, которая в начале прошлого года занимала первое место в общественном мнении среди причин ухудшения благосостояния, сейчас занимает последнее. Ее как причину ухудшения положения в Украине назвали лишь 12%.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 16 апреля 2023 года.

Между тем, стало известно, на сколько эффективно действовала украинская экономическая власть в период войны.

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