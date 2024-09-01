logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Цинизма нет предела: роспропаганда издала свою "версию" массированной атаки на Харьков
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизма нет предела: роспропаганда издала свою "версию" массированной атаки на Харьков

Россияне оправдываются, что это были якобы военные цели.

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская пропаганда создала состоявшиеся в воскресенье бездушную версию массированных атак на Харьков, 1 сентября. Как сообщает прокремлевское издание "РИА-Новости" со ссылкой на якобы "источники в подполье", российские войска якобы ударили по гражданским объектам, которые использовались военными.

Цинизма нет предела: роспропаганда издала свою "версию" массированной атаки на Харьков

Ракетный удар по Харькову (фото из открытых источников)

Пропагандисты цинично утверждают, что во время ударов в Харькове был поражен состав со снарядами и Дворец спорта, где, по их словам, располагались подразделения ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия нанесла ракетный удар по Харькову. 1 августа Россия нанесла около 10 ракетных ударов по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Россия повредила объекты гражданской инфраструктуры. Также ранены, в частности дети.

Олег Синегубов в Telegram рассказал, что Россия нанесла ракетный удар по трем локациям в Харькове: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, еще одна атака была близ Гидропарка в Киевском районе города. По словам Синегубова, разрушения подверглись торговому центру, объекту спортивной инфраструктуры и жилым домам. По предварительной информации, Россия использовала для ударов ракеты "Искандер".

Олег Синегубов также отметил, что из-за российских обстрелов Харькова 1 сентября, количество пострадавших возросло до 41, среди них — пятеро детей. На российский ракетный удар отреагировал президент Владимир Зеленский, призвавший мир найти необходимые силы, чтобы остановить российский террор. По словам президента, для этого нужна смелость лидеров, чтобы принять решение по защите Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/259486
Теги:

Новости

Все новости