Цинизма нет предела: роспропаганда издала свою "версию" массированной атаки на Харьков

Российская пропаганда создала состоявшиеся в воскресенье бездушную версию массированных атак на Харьков, 1 сентября. Как сообщает прокремлевское издание "РИА-Новости" со ссылкой на якобы "источники в подполье", российские войска якобы ударили по гражданским объектам, которые использовались военными.

Ракетный удар по Харькову (фото из открытых источников)

Пропагандисты цинично утверждают, что во время ударов в Харькове был поражен состав со снарядами и Дворец спорта, где, по их словам, располагались подразделения ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия нанесла ракетный удар по Харькову. 1 августа Россия нанесла около 10 ракетных ударов по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Россия повредила объекты гражданской инфраструктуры. Также ранены, в частности дети.

Олег Синегубов в Telegram рассказал, что Россия нанесла ракетный удар по трем локациям в Харькове: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, еще одна атака была близ Гидропарка в Киевском районе города. По словам Синегубова, разрушения подверглись торговому центру, объекту спортивной инфраструктуры и жилым домам. По предварительной информации, Россия использовала для ударов ракеты "Искандер".

Олег Синегубов также отметил, что из-за российских обстрелов Харькова 1 сентября, количество пострадавших возросло до 41, среди них — пятеро детей. На российский ракетный удар отреагировал президент Владимир Зеленский, призвавший мир найти необходимые силы, чтобы остановить российский террор. По словам президента, для этого нужна смелость лидеров, чтобы принять решение по защите Украины.

