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Чем может закончиться для Киева перемирие без гарантий безопасности: на Западе указали на нюанс

Более раннее окончание войны с адекватными гарантиями безопасности может повлечь за собой потенциальный позитивный сценарий, который стимулирует инвестиции и обратную миграцию, считают в МВФ

сегодня, 12:50 comments2472
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Кравцев Сергей

Аналитики Международного валютного фонда считают, что прекращение огня без гарантий безопасности может привести к негативным последствиям для Украины. об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

Чем может закончиться для Киева перемирие без гарантий безопасности: на Западе указали на нюанс

Перемирие в Украине. Фото из открытых источников

В документе подчёркивается, краткосрочные риски для Украины остаются довольно высокими. Главные риски не изменились. Они, как и раньше связаны с продолжительностью и интенсивностью войны, а также с устойчивостью международной финансовой и военной поддержки и их последствиями.

Не прекращаются атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру и усталость от реформ являются дополнительными рисками.

"Более раннее окончание войны с адекватными гарантиями безопасности может повлечь за собой потенциальный позитивный сценарий, который стимулирует инвестиции и обратную миграцию. И наоборот, мирное урегулирование без надежных гарантий безопасности и/или финансовых ресурсов для восстановления может привести к неблагоприятным экономическим и социальным результатам", — говорится в Меморандуме.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. В базовом сценарии сроки окончания интенсивных боевых действий не изменились. Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

"Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года", — говорится в документе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США рассказали, почему Путин начал выдвигать новые требования в мирных переговорах.




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Источник: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/03/28/Ukraine-Seventh-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-565703
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