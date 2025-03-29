Чем может закончиться для Киева перемирие без гарантий безопасности: на Западе указали на нюанс

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Кравцев Сергей
Аналитики Международного валютного фонда считают, что прекращение огня без гарантий безопасности может привести к негативным последствиям для Украины. об этом говорится в Меморандуме с МВФ.
Перемирие в Украине. Фото из открытых источников
В документе подчёркивается, краткосрочные риски для Украины остаются довольно высокими. Главные риски не изменились. Они, как и раньше связаны с продолжительностью и интенсивностью войны, а также с устойчивостью международной финансовой и военной поддержки и их последствиями.
Не прекращаются атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру и усталость от реформ являются дополнительными рисками.
Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. В базовом сценарии сроки окончания интенсивных боевых действий не изменились. Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.
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