Чем может закончиться для Киева перемирие без гарантий безопасности: на Западе указали на нюанс

Аналитики Международного валютного фонда считают, что прекращение огня без гарантий безопасности может привести к негативным последствиям для Украины. об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

Перемирие в Украине. Фото из открытых источников

В документе подчёркивается, краткосрочные риски для Украины остаются довольно высокими. Главные риски не изменились. Они, как и раньше связаны с продолжительностью и интенсивностью войны, а также с устойчивостью международной финансовой и военной поддержки и их последствиями.

Не прекращаются атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру и усталость от реформ являются дополнительными рисками.

"Более раннее окончание войны с адекватными гарантиями безопасности может повлечь за собой потенциальный позитивный сценарий, который стимулирует инвестиции и обратную миграцию. И наоборот, мирное урегулирование без надежных гарантий безопасности и/или финансовых ресурсов для восстановления может привести к неблагоприятным экономическим и социальным результатам", — говорится в Меморандуме.

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"Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года", — говорится в документе.

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