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Когда закончится война в Украине: изменился ли прогноз МВФ

Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, война России в Украине продолжает наносить разрушительный социальный и экономический ущерб

сегодня, 10:57
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Кравцев Сергей

Эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. В базовом сценарии сроки окончания интенсивных боевых действий не изменились. Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

Когда закончится война в Украине: изменился ли прогноз МВФ

Мир в Украине. Фото из открытых источников

"Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года", — говорится в документе.

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год – на 0,8 п.п.

Рост в 2025 году теперь прогнозируется в нижней части диапазона 2-3%, в основном за счет падения экспорта стали и скачка импорта угля из-за остановки шахты в Покровске в результате приближения линии фронта и наращивания импорта газа в результате масштабных ударов противника на газовую инфраструктуру.

"Продолжающиеся военные действия, включая недавние крупномасштабные атаки на газовую инфраструктуру и закрытие важнейшей угольной шахты, оказывают негативное влияние на рост экономики в 2025 году", — говорится в меморандуме.

В то же время, аналитики уточняют, что прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация продолжает агрессивные действия, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкционное давление, усиливать обороноспособность Украины и создать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины, сообщает Офис президента.

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