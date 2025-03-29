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В США рассказали, почему Путин начал выдвигать новые требования в мирных переговорах

Владимир Путин намерен продолжать достигать постепенных успехов на поле боя

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин не может не реагировать на предложение прекратить войну и начать мирные переговоры, но, в то же время, он не хочет отдавать команду армии РФ о прекращении наступательных действий в Украине. Поэтому он выбрал тактику – делать абсурдные заявление и тем самым фактически держать "в заложниках" переговоры о завершении войны, а самому тем временем продолжать наступательные операции. Отсюда его заявления о временном управлении в Украине под эгидой ООН и ряда стран. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

В США рассказали, почему Путин начал выдвигать новые требования в мирных переговорах

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Путин пытается ввести в дискуссии о разрешении войны новое требование, связанное с давними усилиями Кремля подорвать легитимность украинского правительства", – говорится в отчете ISW.

По мнению экспертов, недавнее требование хозяина Кремля о создании временного правительства в Украине как предпосылки для мирных переговоров демонстрирует, как Кремль продолжает "держать переговоры в заложниках" и пытается требовать от Запада все новые и новые уступки после прогресса, достигнутого в текущих переговорах о прекращении огня.

Аналитики подчеркивает, Путин намерен продолжать достигать постепенных успехов на поле боя и создавать благоприятные условия для достижения полной капитуляции Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов. У Зеленского уже посоветовали диктатору пить таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность. А в Белом доме заявили, что власть в Украине выбирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может. Что действительно стоит за этими разговорами Путина? Как может отреагировать Трамп на подобные предложения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-28-2025
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