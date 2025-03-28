Что стоит за разговорами Путина о временном управлении Украиной: как может отреагировать Трамп

Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов. У Зеленского уже посоветовали диктатору пить таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность. А в Белом доме заявили, что власть в Украине выбирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может. Что действительно стоит за этими разговорами Путина? Как может отреагировать Трамп на подобные предложения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин готовит повод для вмешательства во внутренние дела Украины

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает, что эти заявления Путина – очередная попытка продвинуть российский нарратив в рамках информационной войны.

"Российский лидер, управляющий страной уже четверть века, планомерно продолжает говорить о том, что украинские власти не легитимны, но теперь, на фоне улучшения отношений с США, хочет привлечь к сторонникам этой идеи другие страны. Причем это давняя его стратегия, продвигаемая и через лидеров общественных мнений, включая определенных украинских политиков, уехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения. Какие-либо решения и стратегии украинской власти российская сторона регулярно называет такими, которые были приняты вроде бы не самостоятельно, а благодаря "западным кураторам", — отметила эксперт.

По ее мнению, цель Путина – заверить и другие страны, и украинский народ в том, что украинцы якобы не могут сами руководить в своем государстве, а потому внешнее управление для решения вопроса войны оправдано.

"Предложение о временном управлении может быть использовано как повод для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины под видом "обеспечения выборов" и "защиты населения". А обращение на западную аудиторию – проверка реакции международного сообщества на такой сценарий. Реакция Трампа, ввиду его политических игр в рамках мирного процесса, может быть непредсказуемой и может базироваться на личной позиции в отношении Украины и президента Зеленского, которая далека от обычной дипломатии. Формальное осуждение слов Путина Трамп вряд ли выскажет, учитывая его желание поддерживать позитивные отношения. А вот ведение переговоров с российской стороной и поиск невыгодных для Украины компромиссов крайне возможны. Трамп уже сейчас сосредотачивается на собственных интересах и экономических выгодах от сотрудничества с РФ, не обращая внимания на проблемы Украины", – отметила Ева Антоненко.

Она отмечает, нужно не забывать, что примерно те же цели у Трампа и в Украине, что подтверждает сформированный в США текст соглашения о полезных ископаемых.

" Именно поэтому крайне важно, чтобы Украина на всех уровнях защищала свои интересы, ведь это соглашение также может быть использовано российской стороной для подтверждения нарратива о том, что Запад использует Украину в собственных интересах, не беспокоясь об украинском суверенитете. Нынешние информационные атаки на Украину направлены на раскачку политической стабильности внутри страны. Потому заявления Путина следует рассматривать как элемент гибридной войны, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Реакция Трампа на эти заявления остается неопределенной, но важно помнить, что его приоритеты могут не совпадать с интересами Украины", – подытожила Ева Антоненко.

Трамп видит, что его водят за нос

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок так прокомментировал ситуацию:

"Путин наговорил много показательных вещей, адресованных Вашингтону. Как-то находясь в трезвом рассудке комментировать заявления Путина о временной администрации в Украине невозможно. В здравый смысл – это никак не укладывается и в здравую голову это никак не запихнешь. Примечательно, что Белый дом уже поставил Путина на место с его инициативой о временном управлении Украиной до выборов. Все это означает, что Вашингтон и Москва находятся в переговорном процессе. Путин не выйдет из переговоров. Он их постарается всячески затянуть во времени. Ведь для него это очень выгодно. Но есть здесь один пикантный для Путина момент – именно Трамп. Поскольку на сегодняшний день Россия системно нарушает мораторий на обстрелы энергетических и инфраструктурных объектов. Мы фиксируем постоянные прилеты по трансформаторам, другим объектам энергетической инфраструктуры. То есть идея без верификации проверки и мониторинга того, как не стреляют по порядку потерпела определенный провал".

Он продолжает, Европа не готова быстро мониторить всю эту историю, а в Белом доме теперь не узнают, как это разрулить. Поэтому нужны будут решения.

" Какими они будут эти решения? Я думаю, что, скорее всего, не очень приемлемыми для России. Потому что Трамп видит, что его водят за нос. И на столе у него лежат документы по снятию с России санкций, но непонятно, когда и как он их будет рассматривать. Но, вместе с тем, с таким подходом санкций против России может стать в разы больше. Время сейчас работает не на Кремле. Он сейчас работает на нас, если бы странно это не звучало", – сказал Валерий Клочок.

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