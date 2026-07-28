Баллистика будет лететь непрерывно: куда РФ "стягивает" пусковые установки

Россия может усилить обстрелы Украины – вблизи границ разместили новые пусковые установки.

Удары РФ. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили, что враг постепенно увеличивает наличие баллистических установок в пределах Курской и Брянской областей, вероятно для усиления баллистических ударов по северным и центральным областям, в частности, Киеву и области.

Отмечают, что максимальный залп с северного направления по состоянию на сегодняшний день достигает до 45 баллистических ракет за одну серию пусков.

"С юго-восточного направления этот показатель достигает до 10 баллистических ракет за одну серию пусков. С южного направления (АРК) показатель достигает до 12 баллистических ракет и до 15 противокорабельных ракет "Оникс", — сообщили паблики.

Также аналитики предупредили, что враг планирует получить в течение следующего месяца около 80 KN-23 и применить их с северного направления в течение неопределенного времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что, по информации разведки, российские войска могут в ближайшее время нанести массированный удар по территории Украины.

Мониторинговые каналы сообщали, что враг уже совершил подвоз баллистических ракет в зоны пусков. Аналитики предупредили, что в ближайшее время существует повышенная угроза ударов по столице и близлежащим населенным пунктам. Также опубликовали перечень локаций, где следует быть максимально бдительными: Район г. Житомирская, Район г. Академгородок (район МакДональдз), Никольская Борщаговка (проспект Л.Курбаса), аэропорт Жуляны и район Жулян, Подол (район Щекавицы), Лукьяновка, Оболонь (набережная), Святошино и Нивки, Бортничи. По Киевской области — Буча, Гостомель, Ирпень, Горенко, Вышгород (ГЭС), Триполье/Украинка, Бровары, Княжичи.



