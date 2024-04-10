Звезда Голливуда обращается к США с призывом поддержать Украину

В контексте предстоящего обсуждения в Конгрессе США нового пакета военной помощи Украине, голливудская актриса и певица Барбара Стрейзанд обратилась к американскому народу с призывом поддержать Украину в её борьбе против российской агрессии.

известная голливудская актриса призвала США помочь Украине

В своём видеообращении, опубликованном в Instagram, Стрейзанд подчеркнула значимость американской поддержки для Украины и всего мира в противостоянии авторитарным режимам.

Стрейзанд, известная своими активистскими убеждениями и поддержкой прав человека, выразила своё восхищение украинским сопротивлением и его значимостью для мировой демократии.

"Украинское сопротивление российскому вторжению вдохновляет мир," – заявила она, добавив, что Соединённые Штаты должны стать оплотом поддержки для наций, сталкивающихся с угрозами их демократическим устоям. В своём обращении Стрейзанд особо подчеркнула, что её сердце и поддержка находятся вместе с Украиной и её народом в эти трудные времена.

" Я не смогла присоединиться к ним лично, но хочу, чтобы моё сообщение было услышано. Я поддерживаю Украину в их непреклонной борьбе и призываю свою страну предоставить всю необходимую поддержку," – говорит Стрейзанд в своём видеосообщении. Комментарий актрисы сопровождается изображением украинского флага, символизирующим её солидарность с украинским народом.

“Комментарии” писали, что на красной дорожке кинофестиваля в Глазго внимание всех привлек актер Вигго Мортенсе известный своей ролью в культовом фильме "Властелин колец". Однако не его актерское мастерство стало объектом обсуждения в этот день, а его принципиальная позиция.

Ранее “Комментарии” писали, что российская артистка, имеющая украинские корни Любовь Успенская обнародовала очередной бред о войне в Украине и рассказала, почему не осуждает Россию, начавшую полномасштабную войну.