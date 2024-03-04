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Звезда "Властелина колец" выступил за Украину: актер Вигго Мортенсен выразил свою позицию

Актер Вигго Мортенсен поддержал Украину на кинофестивале в Глазго

сегодня, 13:03
Автор:
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Черновалова Кристина
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На красной дорожке кинофестиваля в Глазго внимание всех привлек актер Вигго Мортенсе известный своей ролью в культовом фильме "Властелин колец". Однако не его актерское мастерство стало объектом обсуждения в этот день, а его принципиальная позиция. 

Звезда "Властелина колец" выступил за Украину: актер Вигго Мортенсен выразил свою позицию

Актер Вигго Мортенсен поддержал Украину на кинофестивале в Глазго

В черной футболке с украинским трезубцем Мортенсе выразил свою позицию относительно войны в Украине и раскритиковал российского диктатора Путина. На фоне недавних событий актер остался верен своим принципам и выразил уважение всем украинцам, осудив российскую агрессию.

“Два года смерти, разрушения и невероятных страданий украинского народа. Чтобы кто-либо в моей родной стране, США, или в любой другой стране мира игнорировал варварство, захвата земли Путиным и его правительство, что, как по мне – непонятно и нельзя простить. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина, – заявил Вигго

Актер Вигго Мортенсен не только заявил о своей поддержке Украины на кинофестивале, но и выразил свою позицию по отношению к политическим событиям, происходящим в мире. Неоднократно критиковав бывшего президента США Дональда Трампа, Мортенсен сегодня продолжает борьбу за свои принципы. Он выступил против российской агрессии и поддержал Украину в борьбе за свою независимость.

Ранее “Комментарии” писали,  что российская артистка, имеющая украинские корни Любовь Успенская обнародовала очередной бред о войне в Украине и рассказала, почему не осуждает Россию, начавшую полномасштабную войну.

Кроме того, исполнитель с РФ Александр Малинин часто приезжал в Украину, участвовал во время выступлений на важных мероприятиях. Например, в 2021 году он прибыл на Одесщину, где пел на концерте, посвященном 200-летию Болграда.



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